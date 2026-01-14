В ЕС разгорелся спор из-за помощи Украине, пишут СМИ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Разлад наблюдается в странах Евросоюза по вопросу о том, сколько средств из 60 миллиардов евро Киев сможет потратить на произведенное за пределами ЕС оружие, пишет газета Politico.
Коллегия еврокомиссаров на своем заседании в среду может представить законодательное предложение о предоставлении Украине кредита с гарантиями под бюджет Евросоюза общей суммой в 90 миллиардов евро на ближайшие два года. По данным испанской газеты Pais, которая ссылается на имеющийся в ее распоряжении документ, 60 миллиардов евро будут направлены на военную помощь, а оставшиеся 30 миллиардов - для оказания гражданской помощи.
"Основной спор разгорелся вокруг расходов на оборону - в частности, о том, как Украина может использовать до 60 миллиардов евро на военные цели. Столицы стран ЕС по-прежнему расходятся во мнениях относительно того, какую часть этих денег Киеву нужно позволить потратить на оружие, произведенное за пределами ЕС", - говорится в статье Politico.
Издание ознакомилось с проектом закона, который предоставляет преференции оборонным компаниям, находящимся в ЕС, Украине и соседних странах, таких как Норвегия и Швейцария. Однако в документе в исключительных случаях допускаются закупки у поставщиков, не входящих в ЕС, в случаях, когда оборудование недоступно в странах блока.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.