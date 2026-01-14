https://ria.ru/20260114/spetsoperatsiya-2067777831.html
ВСУ потеряли до 190 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 190 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 14.01.2026
ВСУ потеряли до 190 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 190 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило министерство обороны РФ. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T12:10:00+03:00
2026-01-14T12:10:00+03:00
2026-01-14T12:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382406_0:0:2934:1650_1920x0_80_0_0_92f8990bbf0f7f3fe2aa84007aa98bc8.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986382406_205:0:2934:2047_1920x0_80_0_0_c201b6955194f7b54f26125fc3637fe0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 190 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 190 боевиков и 16 автомобилей в зоне действий "Севера" за сутки