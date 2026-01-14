Рейтинг@Mail.ru
ВС России сорвали ротацию полка украинских националистов "Арей" - РИА Новости, 14.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:49 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/spetsoperatsiya-2067721770.html
ВС России сорвали ротацию полка украинских националистов "Арей"
ВС России сорвали ротацию полка украинских националистов "Арей" - РИА Новости, 14.01.2026
ВС России сорвали ротацию полка украинских националистов "Арей"
Ротация подразделений националистического полка ВСУ "Арей", ранее понесшего в Курской области большие потери, сорвана в Сумской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T06:49:00+03:00
2026-01-14T06:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
сумская область
россия
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
курская область, сумская область, россия, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сумская область, Россия, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
ВС России сорвали ротацию полка украинских националистов "Арей"

РИА Новости: ВС России сорвали ротацию полка ВСУ "Арей" в Сумской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Российские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ротация подразделений националистического полка ВСУ "Арей", ранее понесшего в Курской области большие потери, сорвана в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Краснопольском районе (Сумская область - ред.) ВСУ пытались провести ротацию подразделений 119-й отдельной бригады территориальной обороны и 253-го отдельного штурмового полка "Арей", - сказал собеседник агентства.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Возвращают города". На Западе внезапно высказались об Украине с союзниками
12 января, 15:24
Он подчеркнул, что "комплексным огневым поражением обе попытки сорваны, транспорт уничтожен".
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьСумская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
