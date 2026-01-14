МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ротация подразделений националистического полка ВСУ "Арей", ранее понесшего в Курской области большие потери, сорвана в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В Краснопольском районе (Сумская область - ред.) ВСУ пытались провести ротацию подразделений 119-й отдельной бригады территориальной обороны и 253-го отдельного штурмового полка "Арей", - сказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что "комплексным огневым поражением обе попытки сорваны, транспорт уничтожен".
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
