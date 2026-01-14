https://ria.ru/20260114/spetsoperatsiya-2067720086.html
В Харьковской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ
В Харьковской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 янв - РИА Новости. Операторы беспилотных систем российской группировки "Север" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в группировке.
"В ходе выполнения боевых задач операторами беспилотных систем группировки войск "Север" была обнаружена и уничтожена разведывательно-диверсионная группа противника", - рассказали в группировке.
Противник был уничтожен FPV-дронами.
"ДРГ ВСУ, пытавшаяся скрытно действовать на данном участке фронта, была уничтожена применением FPV-дронами", - добавили в группировке.