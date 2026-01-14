Рейтинг@Mail.ru
В Харьковской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:14 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/spetsoperatsiya-2067720086.html
В Харьковской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ
В Харьковской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ - РИА Новости, 14.01.2026
В Харьковской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ
Операторы беспилотных систем российской группировки "Север" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T06:14:00+03:00
2026-01-14T06:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
харьковская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064286936_0:31:3072:1759_1920x0_80_0_0_86349d1cc07b40b0997b333e2ec0b754.jpg
https://ria.ru/20260112/zelenskiy-2067390264.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/18/2064286936_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f4eadf655ce44858ba2842c1296a1f7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, харьковская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Харьковская область, Вооруженные силы Украины
В Харьковской области уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ

РИА Новости: операторы дронов "Севера" уничтожили ДРГ ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий расчета БПЛА "Молния-2"
Российский военнослужащий расчета БПЛА Молния-2 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий расчета БПЛА "Молния-2". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 янв - РИА Новости. Операторы беспилотных систем российской группировки "Север" уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ в Харьковской области, сообщили РИА Новости в группировке.
"В ходе выполнения боевых задач операторами беспилотных систем группировки войск "Север" была обнаружена и уничтожена разведывательно-диверсионная группа противника", - рассказали в группировке.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Возвращают города". На Западе внезапно высказались об Украине с союзниками
12 января, 15:24
Противник был уничтожен FPV-дронами.
"ДРГ ВСУ, пытавшаяся скрытно действовать на данном участке фронта, была уничтожена применением FPV-дронами", - добавили в группировке.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХарьковская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала