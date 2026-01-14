https://ria.ru/20260114/spetsoperatsiya-2067716748.html
Российский военный рассказал о плохом обучении ВСУ
Российский военный рассказал о плохом обучении ВСУ - РИА Новости, 14.01.2026
Российский военный рассказал о плохом обучении ВСУ
Хаотичная работа артиллерии противника под Купянском в Харьковской области говорит о плохом обучении личного состава ВСУ, рассказал РИА Новости командир орудия... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T05:11:00+03:00
2026-01-14T05:11:00+03:00
2026-01-14T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bbf5812a0b212e4378484ebc651c17e7.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1e/2065613983_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bf21c5f9a3a3719177355154084bb4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Российский военный рассказал о плохом обучении ВСУ
РИА Новости: боец заявил о низкой квалификации артиллеристов ВСУ под Купянском
БЕЛГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Хаотичная работа артиллерии противника под Купянском в Харьковской области говорит о плохом обучении личного состава ВСУ, рассказал РИА Новости командир орудия Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Чан".
"Качество обучения у противника все-таки хромает. У нас отлажено от выстрела до выстрела. (У артиллерии ВСУ
- ред.) интервал между выстрелами значительно больше", - рассказал "Чан".
По его мнению, это может говорить об отсутствии практики у личного состава ВСУ. Российский военнослужащий обратил внимание на хаотичность залпов украинской артиллерии.
"У меня такое ощущение складывается, что они просто кроют квадрат. Мне кажется, они особо даже не забивают голову. Просто выбрали квадрат и накрывают его периодически. То есть системы там не наблюдалось, скорее, (всё было) хаотично", - объяснил "Чан".