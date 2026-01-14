Рейтинг@Mail.ru
Российский военный рассказал о плохом обучении ВСУ
Специальная военная операция на Украине
 
05:11 14.01.2026
Российский военный рассказал о плохом обучении ВСУ
Российский военный рассказал о плохом обучении ВСУ
Хаотичная работа артиллерии противника под Купянском в Харьковской области говорит о плохом обучении личного состава ВСУ, рассказал РИА Новости командир орудия
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
в мире
харьковская область, вооруженные силы украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, В мире
Российский военный рассказал о плохом обучении ВСУ

РИА Новости: боец заявил о низкой квалификации артиллеристов ВСУ под Купянском

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 14 янв - РИА Новости. Хаотичная работа артиллерии противника под Купянском в Харьковской области говорит о плохом обучении личного состава ВСУ, рассказал РИА Новости командир орудия Ленинградского гвардейского полка группировки войск "Запад" с позывным "Чан".
"Качество обучения у противника все-таки хромает. У нас отлажено от выстрела до выстрела. (У артиллерии ВСУ - ред.) интервал между выстрелами значительно больше", - рассказал "Чан".
По его мнению, это может говорить об отсутствии практики у личного состава ВСУ. Российский военнослужащий обратил внимание на хаотичность залпов украинской артиллерии.
"У меня такое ощущение складывается, что они просто кроют квадрат. Мне кажется, они особо даже не забивают голову. Просто выбрали квадрат и накрывают его периодически. То есть системы там не наблюдалось, скорее, (всё было) хаотично", - объяснил "Чан".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
