Рейтинг@Mail.ru
SpaceX пропал из военных контрактов США из-за Ирана, считают эксперты - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/spacex-2067882428.html
SpaceX пропал из военных контрактов США из-за Ирана, считают эксперты
SpaceX пропал из военных контрактов США из-за Ирана, считают эксперты - РИА Новости, 14.01.2026
SpaceX пропал из военных контрактов США из-за Ирана, считают эксперты
Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска отсутствует в новых ключевых военных контрактах США, потому что ее спутниковые группировки оказались... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T17:49:00+03:00
2026-01-14T17:49:00+03:00
в мире
сша
иран
илон маск
министерство обороны сша
spacex
lockheed martin
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151232/56/1512325600_0:0:2877:1619_1920x0_80_0_0_f17e2c36d093d6c2292c529eb61ac070.jpg
https://ria.ru/20260113/mask-2067497850.html
https://ria.ru/20260111/britaniya-2067182344.html
https://ria.ru/20251107/mars-2053324484.html
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151232/56/1512325600_183:0:2683:1875_1920x0_80_0_0_9125198f7e016be5b92cd1ca7a79aa52.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, иран, илон маск, министерство обороны сша, spacex, lockheed martin
В мире, США, Иран, Илон Маск, Министерство обороны США, SpaceX, Lockheed Martin
SpaceX пропал из военных контрактов США из-за Ирана, считают эксперты

ЦБСТ: SpaceX пропал из военных контрактов США из-за неудачи в Иране

© AP Photo / Damian DovarganesГенеральный директор SpaceX Илон Маск
Генеральный директор SpaceX Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Damian Dovarganes
Генеральный директор SpaceX Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска отсутствует в новых ключевых военных контрактах США, потому что ее спутниковые группировки оказались уязвимыми при целенаправленном радиоэлектронном воздействии во время событий в Иране, считают в российском Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).
В конце 2025 года Агентство космического развития Пентагона распределило финансирование в объеме 3,5 миллиардов долларов на создание новой орбитальной группировки спутников слежения, отмечается в публикации "Контракты Пентагона на орбитальное слежение и почему военный космос уходит от коммерческих решений" в Telegram-канале ЦБСТ. Речь идет о программе Tranche 3 Tracking Layer — спутниках раннего обнаружения и сопровождения гиперзвуковых угроз, интегрированных в систему противоракетной обороны США. Контракт предусматривает формирование устойчивой военной орбитальной архитектуры, способной работать в условиях радиоэлектронного подавления, кибервоздействия и прямого противодействия со стороны государств.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Маск назвал истинную цель создания SpaceX
13 января, 04:13
Распределение средств внутри программы Tranche 3 подчеркивает стратегию Пентагона, полагают в ЦБСТ.
Lockheed Martin получил 1,1 миллиарда долларов, эта компания остается якорным подрядчиком военного космоса США с присутствием во всех слоях архитектуры, отмечается в публикации. Компания L3Harris получила 843 миллиона долларов, "контракт связан с сенсорными системами, способными обнаруживать гиперзвуковые цели на фоне теплового излучения Земли". Northrop Grumman получил 764 миллиона долларов, компания отвечает за интеграцию платформ в общую систему противоракетной обороны.
Rocket Lab получил 805 миллионов долларов — крупнейший контракт в истории компании, подчеркивает ЦБСТ. По данным ЦБСТ, в зону ответственности Rocket Lab входит корпус спутника, силовая конструкция, система электропитания, системы ориентации и стабилизации, бортовая электроника, вычислительные модули и каналы передачи данных в военную сеть управления. Компания также обеспечивает интеграцию инфракрасных сенсоров обнаружения, разработанных другими подрядчиками, включая их энергоснабжение, охлаждение и сопряжение с бортовыми системами для передачи данных в контур ПРО. Rocket Lab производит полностью готовый военный спутник для распределённой орбитальной группировки. Контракт ориентирован на серийное производство аппаратов, рассчитанных на работу в условиях радиоэлектронного подавления, кибервоздействия и активного противодействия со стороны государств, говорится в публикации.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Маск высказался о Британии в резком тоне
11 января, 00:51
"Ключевой фон этих решений — нарастающее разочарование Пентагона в спутниковых системах SpaceX. Опыт эксплуатации Starlink показал, что спутниковые группировки, компании оказываются уязвимыми при целенаправленном радиоэлектронном воздействии", - подчеркивает ЦБСТ.
Отмечается, что "Иран продемонстрировал способность локально блокировать работу коммерческих спутниковых сервисов с использованием средств радиоэлектронной борьбы".
Как подчеркивает ЦБСТ, для военных это стало принципиальным моментом. "Именно по этой причине SpaceX не фигурирует в новых ключевых военных контрактах по орбитальному слежению", - поясняется в публикации.
Прототип космического корабля SpaceX Starship на космодроме в штате Техас - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В России назвали невыполнимой миссию SpaceX на Марс в 2026 году
7 ноября 2025, 02:52
 
В миреСШАИранИлон МаскМинистерство обороны СШАSpaceXLockheed Martin
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала