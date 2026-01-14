SpaceX пропал из военных контрактов США из-за Ирана, считают эксперты

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска отсутствует в новых ключевых военных контрактах США, потому что ее спутниковые группировки оказались уязвимыми при целенаправленном радиоэлектронном воздействии во время событий в Иране, считают в российском Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).
В конце 2025 года Агентство космического развития Пентагона распределило финансирование в объеме 3,5 миллиардов долларов на создание новой орбитальной группировки спутников слежения, отмечается в публикации "Контракты Пентагона на орбитальное слежение и почему военный космос уходит от коммерческих решений" в Telegram-канале ЦБСТ. Речь идет о программе Tranche 3 Tracking Layer — спутниках раннего обнаружения и сопровождения гиперзвуковых угроз, интегрированных в систему противоракетной обороны США. Контракт предусматривает формирование устойчивой военной орбитальной архитектуры, способной работать в условиях радиоэлектронного подавления, кибервоздействия и прямого противодействия со стороны государств.
Распределение средств внутри программы Tranche 3 подчеркивает стратегию Пентагона, полагают в ЦБСТ.
Lockheed Martin получил 1,1 миллиарда долларов, эта компания остается якорным подрядчиком военного космоса США с присутствием во всех слоях архитектуры, отмечается в публикации. Компания L3Harris получила 843 миллиона долларов, "контракт связан с сенсорными системами, способными обнаруживать гиперзвуковые цели на фоне теплового излучения Земли". Northrop Grumman получил 764 миллиона долларов, компания отвечает за интеграцию платформ в общую систему противоракетной обороны.
Rocket Lab получил 805 миллионов долларов — крупнейший контракт в истории компании, подчеркивает ЦБСТ. По данным ЦБСТ, в зону ответственности Rocket Lab входит корпус спутника, силовая конструкция, система электропитания, системы ориентации и стабилизации, бортовая электроника, вычислительные модули и каналы передачи данных в военную сеть управления. Компания также обеспечивает интеграцию инфракрасных сенсоров обнаружения, разработанных другими подрядчиками, включая их энергоснабжение, охлаждение и сопряжение с бортовыми системами для передачи данных в контур ПРО. Rocket Lab производит полностью готовый военный спутник для распределённой орбитальной группировки. Контракт ориентирован на серийное производство аппаратов, рассчитанных на работу в условиях радиоэлектронного подавления, кибервоздействия и активного противодействия со стороны государств, говорится в публикации.
"Ключевой фон этих решений — нарастающее разочарование Пентагона в спутниковых системах SpaceX. Опыт эксплуатации Starlink показал, что спутниковые группировки, компании оказываются уязвимыми при целенаправленном радиоэлектронном воздействии", - подчеркивает ЦБСТ.
Отмечается, что "Иран продемонстрировал способность локально блокировать работу коммерческих спутниковых сервисов с использованием средств радиоэлектронной борьбы".
Как подчеркивает ЦБСТ, для военных это стало принципиальным моментом. "Именно по этой причине SpaceX не фигурирует в новых ключевых военных контрактах по орбитальному слежению", - поясняется в публикации.
