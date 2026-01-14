SpaceX пропал из военных контрактов США из-за Ирана, считают эксперты

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Компания SpaceX американского предпринимателя Илона Маска отсутствует в новых ключевых военных контрактах США, потому что ее спутниковые группировки оказались уязвимыми при целенаправленном радиоэлектронном воздействии во время событий в Иране, считают в российском Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).

Rocket Lab получил 805 миллионов долларов — крупнейший контракт в истории компании, подчеркивает ЦБСТ. По данным ЦБСТ, в зону ответственности Rocket Lab входит корпус спутника, силовая конструкция, система электропитания, системы ориентации и стабилизации, бортовая электроника, вычислительные модули и каналы передачи данных в военную сеть управления. Компания также обеспечивает интеграцию инфракрасных сенсоров обнаружения, разработанных другими подрядчиками, включая их энергоснабжение, охлаждение и сопряжение с бортовыми системами для передачи данных в контур ПРО. Rocket Lab производит полностью готовый военный спутник для распределённой орбитальной группировки. Контракт ориентирован на серийное производство аппаратов, рассчитанных на работу в условиях радиоэлектронного подавления, кибервоздействия и активного противодействия со стороны государств, говорится в публикации.