Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, сколько часов солнце светило в Москве в 2025 году - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/solntse-2067792968.html
Синоптик рассказал, сколько часов солнце светило в Москве в 2025 году
Синоптик рассказал, сколько часов солнце светило в Москве в 2025 году - РИА Новости, 14.01.2026
Синоптик рассказал, сколько часов солнце светило в Москве в 2025 году
Солнце светило 1676 часов в Москве в 2025 году, что составляет 96% от годовой нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T13:05:00+03:00
2026-01-14T13:05:00+03:00
москва
татьяна позднякова
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_585:134:2964:1472_1920x0_80_0_0_70e941586865ffe774d996452d53a441.jpg
https://ria.ru/20260112/moskva-2067388473.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843344842_1071:99:2981:1532_1920x0_80_0_0_f6b6e72a12f5fc5ed30502cc17845656.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, татьяна позднякова, общество
Москва, Татьяна Позднякова, Общество
Синоптик рассказал, сколько часов солнце светило в Москве в 2025 году

Позднякова: в Москве в 2025 году солнце светило 1676 часов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАрхитектурный ансамбль Московского Кремля
Архитектурный ансамбль Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Архитектурный ансамбль Московского Кремля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Солнце светило 1676 часов в Москве в 2025 году, что составляет 96% от годовой нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По словам Поздняковой, 2025 год не радовал жителей столицы обилием солнечного света.
"По данным обсерватории МГУ, за год солнце светило в течение 1676 часов, что составляет 96% от годовой нормы. За год и семь месяцев, в том числе и летних, солнца в городе было меньше средних многолетних значений. И декабрь 2025 года отличился почти отсутствием солнца, оно появилось на небе всего на пять часов, при норме 18 часов. В январе средняя продолжительность солнечного сияния составляет 33 часа", - написала Позднякова в своем Telegram-канале.
Позднякова уточнила, что больше всего солнца в первом месяце года было в 2010 году - 75 часов.
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Синоптики рассказали о погоде в Москве на ближайшую неделю
12 января, 15:08
 
МоскваТатьяна ПоздняковаОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала