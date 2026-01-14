Синоптик рассказал, сколько часов солнце светило в Москве в 2025 году

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Солнце светило 1676 часов в Москве в 2025 году, что составляет 96% от годовой нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Позднякова уточнила, что больше всего солнца в первом месяце года было в 2010 году - 75 часов.