В Москве высота снежного покрова достигла 59 сантиметров
В Москве высота снежного покрова достигла 59 сантиметров
Высота снежного покрова в столичном регионе достигла 59 сантиметров в среду, в Москве сугробы выросли до 48 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 14.01.2026
