Рейтинг@Mail.ru
В Москве высота снежного покрова достигла 59 сантиметров - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:54 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/sneg-2067753312.html
В Москве высота снежного покрова достигла 59 сантиметров
В Москве высота снежного покрова достигла 59 сантиметров - РИА Новости, 14.01.2026
В Москве высота снежного покрова достигла 59 сантиметров
Высота снежного покрова в столичном регионе достигла 59 сантиметров в среду, в Москве сугробы выросли до 48 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T10:54:00+03:00
2026-01-14T10:54:00+03:00
москва
московская область (подмосковье)
коломна
евгений тишковец
новый год
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067263984_0:140:3145:1909_1920x0_80_0_0_242759677e64d4642324cf4dec8759fd.jpg
https://ria.ru/20260113/moskva-2067505948.html
москва
московская область (подмосковье)
коломна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0b/2067263984_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_d42b82ea3a33a89b27bc4a14bd6fe63e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), коломна, евгений тишковец, новый год, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Коломна, Евгений Тишковец, Новый год, Общество
В Москве высота снежного покрова достигла 59 сантиметров

Синоптик Тишковец: высота снежного покрова в Москве достигла 59 сантиметров

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПовседневная жизнь в Москве
Повседневная жизнь в Москве - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Повседневная жизнь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Высота снежного покрова в столичном регионе достигла 59 сантиметров в среду, в Москве сугробы выросли до 48 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Москве на ВДНХ высота сугробов составляет 40 сантиметров (норма - 27 сантиметров), на Балчуге - 44 сантиметра, МГУ - 48 сантиметров. В Подмосковье самые большой снежный покров в Черустях - 59 сантиметров, Коломне - 51 сантиметр, Михайловском - 47 сантиметров, Кашире и Серпухове - 44 сантиметра, Волоколамске - 40 сантиметров", - рассказал Тишковец.
Снег в Москве и Подмосковье - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Синоптик рассказал, когда в Москве прекратятся снегопады
13 января, 06:06
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)КоломнаЕвгений ТишковецНовый годОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала