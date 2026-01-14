Иран может ударить по американским базам при нападении США, пишет Reuters

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Тегеран предупредил государства Ближнего Востока, что нанесет удары по американским базам на их территории, если США нападут на Иран, передает агентство Рейтер со ссылкой на иранского чиновника.
"Тегеран заявил странам в регионе, от Саудовской Аравии и ОАЭ до Турции, что американские базы в этих странах будут атакованы, если США нанесут удар по Ирану... попросив эти страны предотвратить нападение Вашингтона на Иран", - приводит агентство слова источника.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
Трамп призвал союзников США покинуть Иран
13 января, 21:49