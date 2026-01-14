https://ria.ru/20260114/sk-2067916179.html
В Череповце двое рабочих погибли в цехе предприятия
Двое рабочих погибли в цехе промпредприятия в Череповце, обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Вологодской области. РИА Новости, 14.01.2026
