Рейтинг@Mail.ru
В Череповце двое рабочих погибли в цехе предприятия - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 14.01.2026 (обновлено: 20:39 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/sk-2067916179.html
В Череповце двое рабочих погибли в цехе предприятия
В Череповце двое рабочих погибли в цехе предприятия - РИА Новости, 14.01.2026
В Череповце двое рабочих погибли в цехе предприятия
Двое рабочих погибли в цехе промпредприятия в Череповце, обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Вологодской области. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T20:28:00+03:00
2026-01-14T20:39:00+03:00
происшествия
череповец
россия
вологодская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067916650_0:0:851:479_1920x0_80_0_0_e282137340e5c2c1063ba52f4e6a7f34.jpg
https://ria.ru/20260114/telo-2067913719.html
череповец
россия
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067916650_0:0:851:638_1920x0_80_0_0_21a450ec0eb0f3ea37e2ab068a630f6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, череповец, россия, вологодская область
Происшествия, Череповец, Россия, Вологодская область
В Череповце двое рабочих погибли в цехе предприятия

В Череповце 2 рабочих погибли в цехе предприятия, обстоятельства устанавливаются

© Фото : СУ СК России по Вологодской области/TelegramРабота СК РФ на месте происшествия, где двое рабочих погибли в цехе промпредприятия в Череповце
Работа СК РФ на месте происшествия, где двое рабочих погибли в цехе промпредприятия в Череповце - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : СУ СК России по Вологодской области/Telegram
Работа СК РФ на месте происшествия, где двое рабочих погибли в цехе промпредприятия в Череповце
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 янв – РИА Новости. Двое рабочих погибли в цехе промпредприятия в Череповце, обстоятельства инцидента устанавливаются, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Вологодской области.
"Четырнадцатого января... следователям поступило сообщение о гибели двух работников в производственном цехе череповецкого комбината... Причины произошедшего устанавливаются", – говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия выехали сотрудники следственного отдела по Череповцу для его осмотра и проведения необходимых процессуальных действий.
Кипрская полиция - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
СМИ: на Кипре в районе поисков экс-главы "Уралкалия" нашли тело мужчины
20:05
 
ПроисшествияЧереповецРоссияВологодская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала