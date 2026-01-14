СК проверит сообщения о ненадлежащей медпомощи в роддоме в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 14 янв – РИА Новости. Следователи СК Кузбасса проверят информацию о ненадлежащем оказании медпомощи женщинам в роддоме №1 Новокузнецка, Следователи СК Кузбасса проверят информацию о ненадлежащем оказании медпомощи женщинам в роддоме №1 Новокузнецка, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

В Кузбассе следователи СК проверят сообщения в социальных сетях о ненадлежащем оказании медицинской помощи жительницам Новокузнецка

Публикации о ненадлежащем оказании медицинской помощи пациенткам в Новокузнецкой клинической больнице № 1 в 2018, 2021 и 2024 году выявлены в соцсетях.

Уточняется, что одной из женщин из-за некачественного оказания медицинской помощи причинены тяжкие последствия для здоровья, умер ее новорожденный ребенок. Еще у двух наступила внутриутробная смерть плода. Еще одной женщине, проходившей лечение в гинекологическом отделении больницы, причинен тяжкий вред здоровью, создавший угрозу её жизни.

"По указанным фактам в следственном управлении СК России по Кемеровской области – Кузбассу организовано проведение доследственных проверок по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В настоящее время следователями СК проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, озвученных в социальных сетях. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения", – сообщает ведомство.

Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.