СК проверит сообщения о ненадлежащей медпомощи в роддоме в Новокузнецке - РИА Новости, 14.01.2026
16:54 14.01.2026 (обновлено: 17:04 14.01.2026)
СК проверит сообщения о ненадлежащей медпомощи в роддоме в Новокузнецке
СК проверит сообщения о ненадлежащей медпомощи в роддоме в Новокузнецке - РИА Новости, 14.01.2026
СК проверит сообщения о ненадлежащей медпомощи в роддоме в Новокузнецке
Следователи СК Кузбасса проверят информацию о ненадлежащем оказании медпомощи женщинам в роддоме №1 Новокузнецка, сообщает пресс-служба СУ СК по региону. РИА Новости, 14.01.2026
СК проверит сообщения о ненадлежащей медпомощи в роддоме в Новокузнецке

СК проверит информацию о ненадлежащей медпомощи в роддоме в Новокузнецке

Здание роддома №1 Новокузнецка
Здание роддома №1 Новокузнецка
© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в медиабанк
Здание роддома №1 Новокузнецка. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 14 янв – РИА Новости. Следователи СК Кузбасса проверят информацию о ненадлежащем оказании медпомощи женщинам в роддоме №1 Новокузнецка, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
В Кузбассе следователи СК проверят сообщения в социальных сетях о ненадлежащем оказании медицинской помощи жительницам Новокузнецка.
Публикации о ненадлежащем оказании медицинской помощи пациенткам в Новокузнецкой клинической больнице № 1 в 2018, 2021 и 2024 году выявлены в соцсетях.
Уточняется, что одной из женщин из-за некачественного оказания медицинской помощи причинены тяжкие последствия для здоровья, умер ее новорожденный ребенок. Еще у двух наступила внутриутробная смерть плода. Еще одной женщине, проходившей лечение в гинекологическом отделении больницы, причинен тяжкий вред здоровью, создавший угрозу её жизни.
"По указанным фактам в следственном управлении СК России по Кемеровской области – Кузбассу организовано проведение доследственных проверок по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). В настоящее время следователями СК проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, озвученных в социальных сетях. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения", – сообщает ведомство.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В среду СК сообщил о задержании главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.
