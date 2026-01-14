Рейтинг@Mail.ru
Симоньян прокомментировала санкции ЕС против RT - РИА Новости, 14.01.2026
19:07 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/simonjan-2067901250.html
Симоньян прокомментировала санкции ЕС против RT
Симоньян прокомментировала санкции ЕС против RT - РИА Новости, 14.01.2026
Симоньян прокомментировала санкции ЕС против RT
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала смехотворными санкции ЕС против телеканала.
россия, маргарита симоньян, владимир путин, евросоюз, большой театр, телеканал rt
Россия, Маргарита Симоньян, Владимир Путин, Евросоюз, Большой театр, Телеканал RT
Симоньян прокомментировала санкции ЕС против RT

Симоньян назвала санкции ЕС против RT смехотворными

© РИА Новости / RTГлавный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / RT
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала смехотворными санкции ЕС против телеканала.
Совет ЕС направил телеканалу RT письмо о продлении санкций, сославшись на слова президента РФ Владимира Путина на 20-летии телеканала в Большом театре.
"Пишут, что продлевают санкции против RT в связи с 'деятельностью, угрожающей или подрывающей территориальную целостность, неприкосновенность и независимость Украины'. Просят не публиковать документ 'для широкой общественности', но нам как-то фиолетово, о чем нас просит организация, накладывающая на нас смехотворные санкции", - написала Симоньян в Telegram.
Она уточнила, что это не первое письмо от Совета ЕС, которое получил телеканал.
"А мы угрожали, подрывали и будем продолжать", - заключила Симоньян.
Логотип телеканала RT (Russia Today) - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Аудитория RT выросла после введения санкций, заявила Симоньян
12 мая 2025, 20:42
 
РоссияМаргарита СимоньянВладимир ПутинЕвросоюзБольшой театрТелеканал RT
 
 
