Симоньян прокомментировала санкции ЕС против RT

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян назвала смехотворными санкции ЕС против телеканала.
Совет ЕС направил телеканалу RT письмо о продлении санкций, сославшись на слова президента РФ Владимира Путина на 20-летии телеканала в Большом театре.
"Пишут, что продлевают санкции против RT в связи с 'деятельностью, угрожающей или подрывающей территориальную целостность, неприкосновенность и независимость Украины'. Просят не публиковать документ 'для широкой общественности', но нам как-то фиолетово, о чем нас просит организация, накладывающая на нас смехотворные санкции", - написала Симоньян в Telegram.
Она уточнила, что это не первое письмо от Совета ЕС, которое получил телеканал.
"А мы угрожали, подрывали и будем продолжать", - заключила Симоньян.
12 мая 2025, 20:42