https://ria.ru/20260114/simferopol-2067821794.html
Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели младенца в Симферополе
Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели младенца в Симферополе - РИА Новости, 14.01.2026
Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели младенца в Симферополе
Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели новорожденного в перинатальном центре Симферополя, который, по сообщениям СМИ, умер спустя два дня после рождения, РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T14:48:00+03:00
2026-01-14T14:48:00+03:00
2026-01-14T14:48:00+03:00
происшествия
симферополь
республика крым
севастополь
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498223_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bde3f9e1fbf5abc2b15f192878f2fd14.jpg
https://ria.ru/20260114/roddom-2067809923.html
симферополь
республика крым
севастополь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498223_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d45557254d0a73219021d8b0e0b83fed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, симферополь, республика крым, севастополь, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Симферополь, Республика Крым, Севастополь, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели младенца в Симферополе
Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели младенца в медцентре в Симферополе