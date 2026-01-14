Рейтинг@Mail.ru
Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели младенца в Симферополе - РИА Новости, 14.01.2026
14:48 14.01.2026
Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели младенца в Симферополе
происшествия, симферополь, республика крым, севастополь, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
Происшествия, Симферополь, Республика Крым, Севастополь, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
© РИА Новости / Павел БедняковНоворожденный ребенок в реанимационном боксе
Новорожденный ребенок в реанимационном боксе. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Росздравнадзор выясняет обстоятельства гибели новорожденного в перинатальном центре Симферополя, который, по сообщениям СМИ, умер спустя два дня после рождения, рассказали в ведомстве.
Ранее Telegram-канал Baza писал, что в Симферополе ребёнок умер спустя два дня после рождения из-за сепсиса. Мать погибшего малыша обвиняет врачей в халатности и подделке документов.
"Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю, Запорожской и Херсонской областям выясняет обстоятельства гибели новорожденного в перинатальном центре имени Семашко. По сообщениям СМИ, ребенок умер спустя два дня после рождения", - говорится в Telegram-канале Росздравнадзора.
Здание роддома № 1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В новокузнецком роддоме, где умерли младенцы, заменили персонал
ПроисшествияСимферопольРеспублика КрымСевастопольФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
