Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Штурмовая группа 71-й аэромобильной бригады ВСУ, попытавшаяся выдвинуться на БТР, уничтожена в районе населенного пункта Варачино в Сумской области Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В районе Варачино противник предпринял попытку выдвижения штурмовой группы от 71-й отдельной аэромобильной бригады на БТР", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что выдвижение было "заблаговременно вскрыто".