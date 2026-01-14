https://ria.ru/20260114/siloviki-2067721468.html
Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ
Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ - РИА Новости, 14.01.2026
Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ
Штурмовая группа 71-й аэромобильной бригады ВСУ, попытавшаяся выдвинуться на БТР, уничтожена в районе населенного пункта Варачино в Сумской области Украины,... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T06:44:00+03:00
2026-01-14T06:44:00+03:00
2026-01-14T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058509431_0:58:3436:1991_1920x0_80_0_0_ca0a2138efd5d718e2dd70e9f7707f9a.jpg
https://ria.ru/20260112/zelenskiy-2067390264.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058509431_245:0:2976:2048_1920x0_80_0_0_fc765bede7323321979202f327b6f0ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сумская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ
РИА Новости: ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ в Сумской области
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Штурмовая группа 71-й аэромобильной бригады ВСУ, попытавшаяся выдвинуться на БТР, уничтожена в районе населенного пункта Варачино в Сумской области Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Варачино противник предпринял попытку выдвижения штурмовой группы от 71-й отдельной аэромобильной бригады на БТР", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что выдвижение было "заблаговременно вскрыто".
"Комплексным огневым поражением вражеская группа полностью уничтожена", - добавил собеседник.