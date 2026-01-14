Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ - РИА Новости, 14.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 14.01.2026
Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ
Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ
Штурмовая группа 71-й аэромобильной бригады ВСУ, попытавшаяся выдвинуться на БТР, уничтожена в районе населенного пункта Варачино в Сумской области Украины,... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T06:44:00+03:00
2026-01-14T06:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
украина
вооруженные силы украины
безопасность
сумская область
украина
2026
сумская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили штурмовую группу ВСУ

РИА Новости: ВС России уничтожили штурмовую группу ВСУ в Сумской области

Российские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Штурмовая группа 71-й аэромобильной бригады ВСУ, попытавшаяся выдвинуться на БТР, уничтожена в районе населенного пункта Варачино в Сумской области Украины, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе Варачино противник предпринял попытку выдвижения штурмовой группы от 71-й отдельной аэромобильной бригады на БТР", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что выдвижение было "заблаговременно вскрыто".
"Комплексным огневым поражением вражеская группа полностью уничтожена", - добавил собеседник.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
