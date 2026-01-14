Рейтинг@Mail.ru
В Москве мошенники обманули школьницу более чем на пять миллионов рублей
17:22 14.01.2026
В Москве мошенники обманули школьницу более чем на пять миллионов рублей
Мошенники под видом сотрудников службы доставки обманули 16-летнюю школьницу на востоке Москвы более чем на 5 миллионов рублей, половина этой суммы – деньгами
В Москве мошенники обманули школьницу более чем на пять миллионов рублей

В Москве аферисты четыре дня удаленно взламывали сейф в квартире школьницы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников службы доставки обманули 16-летнюю школьницу на востоке Москвы более чем на 5 миллионов рублей, половина этой суммы – деньгами, извлеченными после долгого взлома сейфа, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"Установлено, что 16-летняя жительница столицы ответила на звонок неизвестных, которые представились ей работниками службы доставки. В разговоре она назвала им код из поступившего сообщения, после чего аферисты направили ей уведомление о взломе аккаунта на госпортале с указанием номера телефона для решения проблемы, по которому она незамедлительно позвонила", - говорится в сообщении.
Драгоценности, которые студентка из Москвы передала мошенникам - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
Студентку из Москвы обманули на 150 миллионов рублей
15 декабря 2025, 09:27
Злоумышленники убедили девушку, что от ее имени были переведены деньги для финансирования запрещенной организации и под страхом уголовного преследования уговорили сотрудничать. Подросток показала мошенникам обстановку в квартире, в которой аферисты заметили сейф и на протяжении четырех дней пытались подобрать пароль, постоянно оставаясь на связи со школьницей.
Когда девушка смогла открыть замок, мошенники убедили ее передать курьеру якобы для декларирования находившиеся там 2,6 миллиона рублей. В дальнейшем она также передала приехавшему таксисту ювелирные украшения матери. Общий ущерб превысил 5 миллионов рублей.
В главке добавили, что полицейские задержали одного из подозреваемых - 21-летнего жителя Москвы. По версии следствия, он забрал деньги и украшения у ничего не знающих о преступлении таксистов. Часть из похищенного фигурант оставил себе в качестве вознаграждения, остальное сдал в ломбард и перевел деньги соучастникам.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
В Москве 16-летняя девушка отдала мошенникам более 12 миллионов рублей
14 октября 2025, 14:27
 
