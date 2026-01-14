В Москве мошенники обманули школьницу более чем на пять миллионов рублей

МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников службы доставки обманули 16-летнюю школьницу на востоке Москвы более чем на 5 миллионов рублей, половина этой суммы – деньгами, извлеченными после долгого взлома сейфа, Мошенники под видом сотрудников службы доставки обманули 16-летнюю школьницу на востоке Москвы более чем на 5 миллионов рублей, половина этой суммы – деньгами, извлеченными после долгого взлома сейфа, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

"Установлено, что 16-летняя жительница столицы ответила на звонок неизвестных, которые представились ей работниками службы доставки. В разговоре она назвала им код из поступившего сообщения, после чего аферисты направили ей уведомление о взломе аккаунта на госпортале с указанием номера телефона для решения проблемы, по которому она незамедлительно позвонила", - говорится в сообщении.

Злоумышленники убедили девушку, что от ее имени были переведены деньги для финансирования запрещенной организации и под страхом уголовного преследования уговорили сотрудничать. Подросток показала мошенникам обстановку в квартире, в которой аферисты заметили сейф и на протяжении четырех дней пытались подобрать пароль, постоянно оставаясь на связи со школьницей.

Когда девушка смогла открыть замок, мошенники убедили ее передать курьеру якобы для декларирования находившиеся там 2,6 миллиона рублей. В дальнейшем она также передала приехавшему таксисту ювелирные украшения матери. Общий ущерб превысил 5 миллионов рублей.

В главке добавили, что полицейские задержали одного из подозреваемых - 21-летнего жителя Москвы . По версии следствия, он забрал деньги и украшения у ничего не знающих о преступлении таксистов. Часть из похищенного фигурант оставил себе в качестве вознаграждения, остальное сдал в ломбард и перевел деньги соучастникам.