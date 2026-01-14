Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о продвижении "Севера" в Харьковской области
14.01.2026
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 14.01.2026 (обновлено: 12:49 14.01.2026)
Минобороны рассказало о продвижении "Севера" в Харьковской области
Минобороны рассказало о продвижении "Севера" в Харьковской области
Группировка войск "Север", создавая полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, ежесуточно продвигается в глубину обороны ВСУ,... РИА Новости, 14.01.2026
Минобороны рассказало о продвижении "Севера" в Харьковской области

Минобороны рассказало о продвижении "Севера" в Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Группировка войск "Север", создавая полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей, ежесуточно продвигается в глубину обороны ВСУ, сообщило журналистам Минобороны РФ.
Ранее российское оборонное ведомство рассказало об освобождении Комаровки в Сумской области.
"Подразделения группировки войск "Север" в рамках создания полосы безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины ежесуточно продвигаются в глубину обороны противника", - говорится в сообщении военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
