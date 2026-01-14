https://ria.ru/20260114/serebro-2067724640.html
Цена на серебро впервые в истории превысила 91 доллар за унцию
Цена на серебро впервые в истории превысила 91 доллар за унцию - РИА Новости, 14.01.2026
Цена на серебро впервые в истории превысила 91 доллар за унцию
Биржевая цена на серебро впервые в истории превысила отметку в 91 доллар за тройскую унцию, следует из данных утренних торгов. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T07:28:00+03:00
2026-01-14T07:28:00+03:00
2026-01-14T11:17:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067753925_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_1f87a3b5915fbf4c6de01e29fc7daef4.jpg
https://ria.ru/20260109/zoloto-2066947360.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067753925_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_4e6d2428aa12cec267208dc317446dd1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Цена на серебро впервые в истории превысила 91 доллар за унцию
Цена на серебро впервые в истории превысила 91 доллар за тройскую унцию
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Биржевая цена на серебро впервые в истории превысила отметку в 91 доллар за тройскую унцию, следует из данных утренних торгов.
По состоянию на 7.23 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,27 процента — до 90,905 доллара за унцию.
При этом минутами ранее показатель достигал 91,343 доллара.
Как отмечает Bloomderg, в прошлом году многократные нападки администрации Дональда Трампа на Федеральную резервную систему стали основным фактором, подрывавшим доверие к доллару. А сегодня рынок анализирует заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что американский Минюст угрожает ему уголовными обвинениями.
По данным агентства, в этом году на рынке серебра сохранится дефицит предложения, в основном из-за высокого инвестиционного спроса.