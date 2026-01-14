Рейтинг@Mail.ru
Цена на серебро впервые в истории превысила 91 доллар за унцию - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:28 14.01.2026 (обновлено: 11:17 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/serebro-2067724640.html
Цена на серебро впервые в истории превысила 91 доллар за унцию
Цена на серебро впервые в истории превысила 91 доллар за унцию - РИА Новости, 14.01.2026
Цена на серебро впервые в истории превысила 91 доллар за унцию
Биржевая цена на серебро впервые в истории превысила отметку в 91 доллар за тройскую унцию, следует из данных утренних торгов. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T07:28:00+03:00
2026-01-14T11:17:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067753925_0:118:3222:1930_1920x0_80_0_0_1f87a3b5915fbf4c6de01e29fc7daef4.jpg
https://ria.ru/20260109/zoloto-2066947360.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067753925_247:0:2976:2047_1920x0_80_0_0_4e6d2428aa12cec267208dc317446dd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Цена на серебро впервые в истории превысила 91 доллар за унцию

Цена на серебро впервые в истории превысила 91 доллар за тройскую унцию

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкМеталлург укладывает на тележку свежевыплавленный мерный слиткок серебра высшей пробы
Металлург укладывает на тележку свежевыплавленный мерный слиткок серебра высшей пробы - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Металлург укладывает на тележку свежевыплавленный мерный слиткок серебра высшей пробы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Биржевая цена на серебро впервые в истории превысила отметку в 91 доллар за тройскую унцию, следует из данных утренних торгов.
По состоянию на 7.23 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,27 процента — до 90,905 доллара за унцию.
При этом минутами ранее показатель достигал 91,343 доллара.
Как отмечает Bloomderg, в прошлом году многократные нападки администрации Дональда Трампа на Федеральную резервную систему стали основным фактором, подрывавшим доверие к доллару. А сегодня рынок анализирует заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что американский Минюст угрожает ему уголовными обвинениями.
По данным агентства, в этом году на рынке серебра сохранится дефицит предложения, в основном из-за высокого инвестиционного спроса.
Слитки золота - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Россияне стали активнее инвестировать в золотые слитки
9 января, 03:37
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала