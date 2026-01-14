Цена на серебро впервые в истории превысила 91 доллар за унцию

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Биржевая цена на серебро впервые в истории превысила отметку в 91 доллар за тройскую унцию, следует из данных утренних торгов.

По состоянию на 7.23 мск цена мартовского фьючерса на серебро на нью-йоркской бирже Comex росла на 5,27 процента — до 90,905 доллара за унцию.

При этом минутами ранее показатель достигал 91,343 доллара.

Как отмечает Bloomderg, в прошлом году многократные нападки администрации Дональда Трампа на Федеральную резервную систему стали основным фактором, подрывавшим доверие к доллару. А сегодня рынок анализирует заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о том, что американский Минюст угрожает ему уголовными обвинениями.