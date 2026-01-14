В Косово произошли новые нападения албанцев на сербов

БЕЛГРАД, 14 янв – РИА Новости. Полиция самопровозглашенной республики Косово избила молодого серба и издевались над его товарищами на блокпосте на Бистричком мосту на севере края, что стало продолжением насилия в отношении косовских сербов в начале года, сообщила Канцелярия по Косово и Метохии при правительстве Сербии.

"Издевательство над Вукашином Блажичем и двумя его друзьями, один из которых несовершеннолетний, со стороны так называемой "косовской полиции" на блокпосте на Бистричком мосту представляет собой новый инцидент на национальной почве в режиссуре (косовоалбанского премьера с техническим мандатом – ред.) Альбина Курти и его якобы полицейских сил, чьей мишенью стали сербские дети", - говорится в сообщении.

Отмечается, что косовоалбанские полицейские придрались к проезжавшим блокпост молодым сербам, потому что на телефоне одного из них была символика спортивного клуба с гербом Сербии

"Сначала они требовали оторвать наклейку, а потом Вукашина, по словам его отца, вытащили из автомобиля и тащили его, толкали, пинали. После инцидента молодому человеку была оказана медицинская помощь в Клиническо-больничном центре Косовска-Митровица , где он провел ночь под наблюдением врачей", - указала Канцелярия по Косово и Метохии.

Блокпост косовоалбанской полиции на Бистричком мосту на трассе Косовска-Митровица – Рашка известен тем, что там в апреле 2023 года был за рулем ранен из огнестрельного оружия местный серб Милан Йованович, стрелявший не установлен. На этом блокпосте многократно проводились жесткие досмотры сербов косовоалбанскими силовиками, на которые пострадавшие безуспешно жаловались.

Канцелярия по Косово и Метохии также напомнила, что в ночь на 13 января в кафе поселка Дечани нападавший тяжело ранил косовоалбанского адвоката Даута Цацая и двух ранее переехавших из края и приехавших по делам сербов. По одной из версий стрельба началась после того, как они заговорили по-сербски в этом этнически "очищенном" от сербов населенном пункте. Нападавший – косовский албанец задержан, ведется следствие.

"Новая волна насилия по отношению ко всему сербскому в начале года, в то время, когда наш народ отмечает праздники, показывает повышенную антисербскую истерию режима в Приштине , чьей деятельности мотивированы и нападения экстремистов на сербский народ в Косово и Метохии. Эта ситуация требует срочной реакции и конкретных действий международных представителей для защиты сербского народа в Косово и Метохии, на чем настаиваем", - подчеркивается в сообщении.

МИД Сербии сообщил в октябре 2025 года, что за последние годы давление властей в Приштине вынудило более 20% косовских сербов уехать из края, ранее их число оценивалось в 100 тысяч.