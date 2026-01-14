Рейтинг@Mail.ru
"Сбер" назвал ущерб от одной финансовой пирамиды в России - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:34 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/sberbank-2067725449.html
"Сбер" назвал ущерб от одной финансовой пирамиды в России
"Сбер" назвал ущерб от одной финансовой пирамиды в России - РИА Новости, 14.01.2026
"Сбер" назвал ущерб от одной финансовой пирамиды в России
Организаторы финансовых пирамид в России сменили тактику – теперь они маскируются под брокеров, предлагая заработать на криптовалюте и ценных бумагах, а ущерб... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T07:34:00+03:00
2026-01-14T07:34:00+03:00
россия
станислав кузнецов
сбербанк россии
сбер
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49744/68/497446855_1:0:600:337_1920x0_80_0_0_5a91ac1b965f2c94970379345846dd6b.jpg
https://ria.ru/20251219/kriminal-2063381512.html
https://ria.ru/20251210/sud-2061167721.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/49744/68/497446855_151:0:600:337_1920x0_80_0_0_cadd6b69dad0b794413e0117add5c9d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, станислав кузнецов, сбербанк россии, сбер, экономика
Россия, Станислав Кузнецов, Сбербанк России, Сбер, Экономика
"Сбер" назвал ущерб от одной финансовой пирамиды в России

РИА Новости: финансовые пирамиды в России маскируются под брокеров

© РИА Новости / Илона ГоловинаЗдание Сбербанка России
Здание Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Илона Головина
Здание Сбербанка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Организаторы финансовых пирамид в России сменили тактику – теперь они маскируются под брокеров, предлагая заработать на криптовалюте и ценных бумагах, а ущерб от деятельности одной такой схемы достигает 1 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
"Что касается группировок, которые действуют по типу финансовых пирамид, то они сменили тактику. Если ранее они убеждали взять кредит, предлагая взамен вознаграждение и обещали погашение, то теперь они маскируются под псевдоброкеров, предлагая якобы выгодное участие в торгах криптовалютой или ценными бумагами. Мы подсчитали, что в среднем – одна такая пирамида обманывает россиян на один миллиард рублей", - сказал он.
Максим Перфилов в зале суда - РИА Новости, 1920, 19.12.2025
В Петербурге создатель финансовой пирамиды получил срок
19 декабря 2025, 18:09
За год сотрудники службы безопасности "Сбера" выявили 38 таких структур и совместно с правоохранительными органами смогли оперативно пресечь их деятельность.
В этом направлении банк, по словам зампреда, также делает ставку на передовые технологии в борьбе с преступностью - модели искусственного интеллекта и сложные алгоритмы, которые кардинально меняют подход к расследованиям.
"Наши решения позволяют как предвидеть угрозы, так и оперативно раскрывать преступления. Например, мы используем алгоритмы, анализирующие гигантские объёмы данных, которые способны выявлять связи между подозреваемыми, устанавливать их роль в преступной схеме", - пояснил Кузнецов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
В Кирове будут судить организатора финансовой пирамиды
10 декабря 2025, 16:34
 
РоссияСтанислав КузнецовСбербанк РоссииСберЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала