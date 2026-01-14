"Сбер" назвал ущерб от одной финансовой пирамиды в России

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Организаторы финансовых пирамид в России сменили тактику – теперь они маскируются под брокеров, предлагая заработать на криптовалюте и ценных бумагах, а ущерб от деятельности одной такой схемы достигает 1 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

"Что касается группировок, которые действуют по типу финансовых пирамид, то они сменили тактику. Если ранее они убеждали взять кредит, предлагая взамен вознаграждение и обещали погашение, то теперь они маскируются под псевдоброкеров, предлагая якобы выгодное участие в торгах криптовалютой или ценными бумагами. Мы подсчитали, что в среднем – одна такая пирамида обманывает россиян на один миллиард рублей", - сказал он.