Сбербанк в 2025 году вернул со счетов дропперов 3,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 14.01.2026
05:07 14.01.2026
Сбербанк в 2025 году вернул со счетов дропперов 3,5 миллиарда рублей
Сбербанк в 2025 году вернул со счетов дропперов 3,5 миллиарда рублей - РИА Новости, 14.01.2026
Сбербанк в 2025 году вернул со счетов дропперов 3,5 миллиарда рублей
Сбербанк в 2025 году смог вернуть россиянам со счетов дропперов 3,5 миллиарда рублей, что в 3,5 раза больше уровня годом ранее, сообщил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2026
экономика
экономика, станислав кузнецов, сбер, сбербанк россии
Сбербанк в 2025 году вернул со счетов дропперов 3,5 миллиарда рублей

Сбер в 2025 году смог вернуть россиянам со счетов дропперов 3,5 миллиарда рублей

© Фото : предоставлено Сбербанком России
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сбербанк в 2025 году смог вернуть россиянам со счетов дропперов 3,5 миллиарда рублей, что в 3,5 раза больше уровня годом ранее, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.
"Со счетов дропов в этом (2025-м - ред.) году мы вернули 3,5 миллиарда рублей. Это уже в 3,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Отмечу, что это деньги, похищенные со счетов в других банках. Тут мы действуем в интересах россиян, клиентов других кредитных организаций", - сказал он.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Центробанк обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН
8 декабря 2025, 02:08
Кузнецов отметил, что данному результату способствует и то, что "Сбер" совместно с правоохранителями в пилотном режиме запустил для возврата украденных средств предупредительные беседы с дропперами, после которых те пишут заявления о переводе денег по ошибке. Это упрощает механизм возврата для всех сторон, пояснил он.
Ранее, в октябре, в банке сообщали, что 80% дропперов, по данным "Сбера", не знали, что были втянуты в преступную деятельность. После предупредительных бесед такие "невольные" дропперы пишут заявление, что деньги получены ошибочно, и банк может вернуть их обратно обманутому человеку. "Сбер" сначала блокирует денежные средства, если они попали к дропперу, затем проактивно через подобного рода профилактические беседы возвращает деньги, отмечалось в сообщении банка.
Ранее Кузнецов сообщал в интервью РИА Новости, что Сбербанк в 2025 году помог россиянам сохранить от мошенников более 360 миллиардов рублей.
Логотип Сбербанка - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
"Сбер" вернул россиянам более 2,4 миллиарда рублей со счетов дропперов
13 октября 2025, 15:22
 
