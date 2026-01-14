Сбербанк в 2025 году вернул со счетов дропперов 3,5 миллиарда рублей

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Сбербанк в 2025 году смог вернуть россиянам со счетов дропперов 3,5 миллиарда рублей, что в 3,5 раза больше уровня годом ранее, сообщил в интервью РИА Новости зампред правления банка Станислав Кузнецов.

"Со счетов дропов в этом (2025-м - ред.) году мы вернули 3,5 миллиарда рублей. Это уже в 3,5 раза больше, чем за весь прошлый год. Отмечу, что это деньги, похищенные со счетов в других банках. Тут мы действуем в интересах россиян, клиентов других кредитных организаций", - сказал он.

Кузнецов отметил, что данному результату способствует и то, что " Сбер " совместно с правоохранителями в пилотном режиме запустил для возврата украденных средств предупредительные беседы с дропперами, после которых те пишут заявления о переводе денег по ошибке. Это упрощает механизм возврата для всех сторон, пояснил он.

Ранее, в октябре, в банке сообщали, что 80% дропперов, по данным "Сбера", не знали, что были втянуты в преступную деятельность. После предупредительных бесед такие "невольные" дропперы пишут заявление, что деньги получены ошибочно, и банк может вернуть их обратно обманутому человеку. "Сбер" сначала блокирует денежные средства, если они попали к дропперу, затем проактивно через подобного рода профилактические беседы возвращает деньги, отмечалось в сообщении банка.