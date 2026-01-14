https://ria.ru/20260114/saratov-2067800614.html
В Саратове на борту самолета умер пассажир
Пассажир скончался на борту самолета в аэропорту Саратова "Гагарин" перед вылетом в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 14.01.2026
