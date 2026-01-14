Рейтинг@Mail.ru
В Саратове на борту самолета умер пассажир - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:38 14.01.2026 (обновлено: 14:20 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/saratov-2067800614.html
В Саратове на борту самолета умер пассажир
В Саратове на борту самолета умер пассажир - РИА Новости, 14.01.2026
В Саратове на борту самолета умер пассажир
Пассажир скончался на борту самолета в аэропорту Саратова "Гагарин" перед вылетом в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T13:38:00+03:00
2026-01-14T14:20:00+03:00
происшествия
москва
саратов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_936e19dcc813a66820f4a22fb08f5733.jpg
https://ria.ru/20250821/moskva-2036724529.html
москва
саратов
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0d/1783286838_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4e3e56eeab41fbf68e1d18aec5b62bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, саратов
Происшествия, Москва, Саратов
В Саратове на борту самолета умер пассажир

В Саратове пассажир самолета умер перед вылетом в Москву

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САРАТОВ, 14 янв - РИА Новости. Пассажир скончался на борту самолета в аэропорту Саратова "Гагарин" перед вылетом в Москву, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
"Командир воздушного судна сообщил, что пассажиру на борту самолета, готовящегося к вылету в Москву, стало плохо. На борт незамедлительно была вызвана бригада скорой помощи. К сожалению, реанимационные действия не дали результата, пассажир скончался", - рассказали в пресс-службе аэропорта "Гагарин".
Собеседник уточнил, что инцидент случился вечером во вторник.
Пассажирский самолёт Airbus A320 авиакомпании Уральские авиалинии - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Пассажир умер на борту самолета, летевшего из Москвы в Сочи
21 августа 2025, 14:26
 
ПроисшествияМоскваСаратов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала