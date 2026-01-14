Рейтинг@Mail.ru
Постпреды стран ЕС обсудят 20-й пакет санкций против России - РИА Новости, 14.01.2026
02:58 14.01.2026
Постпреды стран ЕС обсудят 20-й пакет санкций против России
Постпреды стран ЕС обсудят 20-й пакет санкций против России
2026
Постпреды стран ЕС обсудят 20-й пакет санкций против России

Здание Европейской Комиссии в Брюсселе
Здание Европейской Комиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 14 янв - РИА Новости. Постоянные представители стран ЕС с 11.30 мск среды в Брюсселе в рамках комитета COREPER II обсудят принятие предложений Еврокомиссии по 20-му пакету санкций против России и Белоруссии, следует из опубликованного документа на сайте Совета Евросоюза.
В повестке заседания комитета COREPER II указано, что постпреды стран ЕС обменятся мнениями по экономическим и финансовым последствиям конфликта на Украине, что подразумевает обсуждения по 20-му пакету санкций.
Глава евродипломатии Кая Каллас 20 ноября заявила, что Евросоюз намерен завершить работу над 20-м пакетом санкций против России в феврале.
Комитет постоянных представителей при Евросоюзе (COREPER II) - это орган, в который входят постпреды государств-членов ЕС при Евросоюзе. Он готовит работу Совета ЕС в сферах внешней политики, безопасность, обороны, финансов, юстиции и институциональных вопросов. COREPER II координирует позиции стран, ведет переговоры по проектам решений и регламентов, а также обеспечивает выработку единой линии для последующего утверждения на уровне министров.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
