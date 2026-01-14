ТИРАСПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду может сфальсифицировать результаты референдума об объединении республики с Румынией и получить для себя положительный результат, такое мнение выразил в беседе с РИА Новости заслуженный профессор кафедры государственного управления Приднестровского госуниверситета Илья Галинский.

Ранее Санду в интервью британскому подкасту Rest Is Politics заявила, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение Молдавии Румынии , объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми, по ее словам, сталкивается республика как суверенное государство.

"Как мы поняли, мешает Санду провести референдум то, что пока большинство граждан Молдовы не готовы объединиться с Румынией. Отнюдь, для нее это не аргумент. Мы знаем, что большинство граждан, проживающих в Молдове, проголосовали на президентских выборах против нее, но за счет зарубежной западной диаспоры, она одержала победу. В силу чего мы не сомневаемся, что, когда понадобится, она пойдет тем же путем и наверняка получит положительный результат", - сказал Галинский.

Эксперт также добавил, что Санду уже не скрывает своих планов, по его словам, впереди всех жителей Молдавии и граждан Приднестровья ждут большие неожиданности.

Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. По данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.