Samsung и Apple сохранили лидерство по поставкам смартфонов в мире

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung и американская Apple сохранили лидерские позиции по поставкам смартфонов на мировом рынке в прошедшем году, следует из предварительных данных исследовательской компании IDC Tracker.

По данным IDC, Apple поставил покупателям 247,8 миллиона смартфонов по итогам года, что составляет 19,7% всех мировых продаж и на 6,3% выше в годовом выражении. Отдельно за четвертый квартал показатель увеличился на 4,9% в годовом выражении, составив 81,3 миллиона единиц.

Поставки покупателям смартфонов производителя Samsung за весь год составили 241,2 миллиона смартфонов, что представляет собой 19,1% мировых поставок и на 7,9% больше в годовом выражении. А за предыдущий квартал показатель вырос на 18,3% в годовом выражении, до 61,2 миллиона единиц.

"Samsung продемонстрировала самый сильный рост в четвертом квартале с 2013 года за счет высоких продаж Galaxy Z Fold 7 и доступных устройств серии Galaxy A с искусственным интеллектом", - прокомментировал данные вице-президент по клиентским устройствам IDC Франсиско Херонимо (Francisco Jeronimo).

"Apple продемонстрировала лучшие результаты за четвертый квартал с 2021 года и самую высокую квартальную выручку, что является убедительным доказательством успеха линейки iPhone 17", - добавил он.

На третьем месте находится Xiaomi - 13,1% мировых поставок за год, на четвертом - Vivo (8,2%), на пятом - Oрро (8,1%).