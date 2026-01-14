Рейтинг@Mail.ru
11:43 14.01.2026
Samsung и Apple сохранили лидерство по поставкам смартфонов в мире
Южнокорейская компания Samsung и американская Apple сохранили лидерские позиции по поставкам смартфонов на мировом рынке в прошедшем году, следует из... РИА Новости, 14.01.2026
экономика, samsung, apple, технологии
Экономика, Samsung, Apple, Технологии
Samsung и Apple сохранили лидерство по поставкам смартфонов в мире

IDC: Samsung и Apple сохранили лидерство по поставкам смартфонов в 2025 году

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Южнокорейская компания Samsung и американская Apple сохранили лидерские позиции по поставкам смартфонов на мировом рынке в прошедшем году, следует из предварительных данных исследовательской компании IDC Tracker.
По данным IDC, Apple поставил покупателям 247,8 миллиона смартфонов по итогам года, что составляет 19,7% всех мировых продаж и на 6,3% выше в годовом выражении. Отдельно за четвертый квартал показатель увеличился на 4,9% в годовом выражении, составив 81,3 миллиона единиц.
Логотип компании Apple в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Apple заняла первое место по продажам смартфонов в 2025 году
12 января, 18:44
Поставки покупателям смартфонов производителя Samsung за весь год составили 241,2 миллиона смартфонов, что представляет собой 19,1% мировых поставок и на 7,9% больше в годовом выражении. А за предыдущий квартал показатель вырос на 18,3% в годовом выражении, до 61,2 миллиона единиц.
"Samsung продемонстрировала самый сильный рост в четвертом квартале с 2013 года за счет высоких продаж Galaxy Z Fold 7 и доступных устройств серии Galaxy A с искусственным интеллектом", - прокомментировал данные вице-президент по клиентским устройствам IDC Франсиско Херонимо (Francisco Jeronimo).
"Apple продемонстрировала лучшие результаты за четвертый квартал с 2021 года и самую высокую квартальную выручку, что является убедительным доказательством успеха линейки iPhone 17", - добавил он.
На третьем месте находится Xiaomi - 13,1% мировых поставок за год, на четвертом - Vivo (8,2%), на пятом - Oрро (8,1%).
По итогам предыдущего года совокупные мировые продажи смартфонов выросли на 1,9% в годовом исчислении, до 1,26 миллиарда единиц, отмечает также IDC. За четвертый квартал показатель вырос на 2,3% в годовом исчислении, до 336,3 миллиона устройств.
Девушка работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 15.12.2025
В топ-3 исследования любимых брендов россиян вошли Samsung, "Яндекс" и Сбер
15 декабря 2025, 10:48
 
ЭкономикаSamsungAppleТехнологии
 
 
