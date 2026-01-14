Рейтинг@Mail.ru
В Самаре мужчину задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины - РИА Новости, 14.01.2026
15:21 14.01.2026
В Самаре мужчину задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины
В Самаре мужчину задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины
УФСБ по Самарской области пресекло деятельность жителя Самары, подозреваемого в шпионаже в интересах спецслужб Украины, сообщили журналистам в управлении. РИА Новости, 14.01.2026
В Самаре мужчину задержали по подозрению в шпионаже в пользу Украины

В Самаре ФСБ задержала мужчину по подозрению в шпионаже в пользу Украины

САМАРА, 14 янв - РИА Новости. УФСБ по Самарской области пресекло деятельность жителя Самары, подозреваемого в шпионаже в интересах спецслужб Украины, сообщили журналистам в управлении.
"Управлением ФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя города Самары, причастного к государственной измене в форме шпионажа. Установлено, что указанный гражданин, не разделяя цели и задачи проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции, в период с марта по октябрь 2024 года осуществлял сбор и передачу посредством интернет-мессенджера сведений в интересах спецслужб Украины, которые могли быть использованы против РФ", - говорится в сообщении.
Следователи областного УФСБ возбудили в отношении самарца уголовное дело о государственной измене (статья 275 УК РФ). Сейчас проводятся следственные и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности самарца.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
Жителя Запорожской области осудили за шпионаж в пользу ВСУ
30 декабря 2025, 12:51
 
ПроисшествияРоссияСамарская областьСамараФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
