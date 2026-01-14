Лавров оценил ситуацию в Сахеле

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Ситуация в Сахеле развивается непросто из-за попыток внерегиональных сил продвигать свои интересы и попыток террористов возродить свою активность на континенте, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он добавил, что это все связано и с попытками террористических сил возродить свою активность на африканском континенте.