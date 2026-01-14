https://ria.ru/20260114/sakhel-2067840407.html
Лавров оценил ситуацию в Сахеле
Лавров оценил ситуацию в Сахеле - РИА Новости, 14.01.2026
Лавров оценил ситуацию в Сахеле
Ситуация в Сахеле развивается непросто из-за попыток внерегиональных сил продвигать свои интересы и попыток террористов возродить свою активность на континенте, РИА Новости, 14.01.2026
сахель
россия
демократическая республика конго
сергей лавров
сахель
россия
демократическая республика конго
Лавров оценил ситуацию в Сахеле
Лавров: ситуация в Сахеле развивается непросто