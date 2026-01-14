Актер Виктор Рухманов давно и серьезно болел, заявил худрук Театра Сатира

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заслуженный артист России Виктор Рухманов, скончавшийся в возрасте 95 лет, давно и серьезно болел, сообщил в беседе с РИА Новости художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов.
"Он был замечательный актер, он воевал, он ветеран войны, но очень давно и очень серьезно болел. Благо, что все-таки годков немало прожил. Театр скорбит, благодарны ему за то, что он так верой и правдой служил театру... Он уже давно очень плохо себя чувствовал, очень давно", - рассказал Герасимов.
Рухманов родился 19 декабря 1930 года в Харькове. В 13 лет он ушел на фронт, стал воспитанником и сыном полка. Боец Рухманов 24 июня 1945 года прошел в парадном расчете по Красной площади, а после окончания войны работал в Харьковском театре музыкальной комедии. В 1957 году артист окончил Школу-студию МХАТ (курс В.О. Топоркова) и был принят в труппу Московского театра сатиры.