Актер Виктор Рухманов давно и серьезно болел, заявил худрук Театра Сатира

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заслуженный артист России Виктор Рухманов, скончавшийся в возрасте 95 лет, давно и серьезно болел, сообщил в беседе с РИА Новости художественный руководитель Московского академического театра сатиры Евгений Герасимов.