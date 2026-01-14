https://ria.ru/20260114/rukhmanov-2067829260.html
Умер заслуженный артист России Виктор Рухманов
Умер заслуженный артист России Виктор Рухманов - РИА Новости, 14.01.2026
Умер заслуженный артист России Виктор Рухманов
Заслуженный артист России, участник Великой Отечественной войны Виктор Рухманов скончался в возрасте 95 лет, сообщили в пресс-службе Театра сатиры. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T15:06:00+03:00
2026-01-14T15:06:00+03:00
2026-01-14T15:11:00+03:00
культура
виктор рухманов
россия
харьков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067828786_0:0:2826:1590_1920x0_80_0_0_84f332b4d1959a7f4d77d1af401a9a77.jpg
россия
харьков
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067828786_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_aa1c30804bf76378e34d4874ee6e90e5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
виктор рухманов, россия, харьков
Культура, Виктор Рухманов, Россия, Харьков
Умер заслуженный артист России Виктор Рухманов
Умер заслуженный артист РФ, участник ВОВ Виктор Рухманов
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Заслуженный артист России, участник Великой Отечественной войны Виктор Рухманов скончался в возрасте 95 лет, сообщили
в пресс-службе Театра сатиры.
"Сегодня ушел из жизни заслуженный артист России
, участник Великой Отечественной войны Виктор Рухманов", - говорится в Telegram-канале театра.
В пресс-службе напомнили, что артист посвятил свою жизнь сцене, прослужив в Театре сатиры 69 лет.
В его творческой биографии десятки ярких и запоминающихся сценических и кино ролей, среди которых пан Изобретатель из "Кабачка 13 стульев", Валентин в "Маленьких комедиях большого дома", Шпекин в постановке "Ревизор", Двойкин в спектакле "Баня".
"Фронтовик, прошедший через суровые испытания войны, он сохранил в себе свет, доброту, чуткость и оптимизм, которыми щедро делился с коллегами и публикой. Светлая память о Викторе Рухманове навсегда останется в наших сердцах и в истории нашего театра", - отметили в театре.
Рухманов родился 19 декабря 1930 года в Харькове
. В 13 лет он ушел на фронт, стал воспитанником и сыном полка. Боец Рухманов 24 июня 1945 года прошел в парадном расчете по Красной площади, а после окончания войны работал в Харьковском театре музыкальной комедии. В 1957 году артист окончил Школу-студию МХАТ (курс В.О. Топоркова) и был принят в труппу Московского театра сатиры.