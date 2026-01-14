Умер заслуженный артист России Виктор Рухманов

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Заслуженный артист России, участник Великой Отечественной войны Виктор Рухманов скончался в возрасте 95 лет, Заслуженный артист России, участник Великой Отечественной войны Виктор Рухманов скончался в возрасте 95 лет, сообщили в пресс-службе Театра сатиры.

"Сегодня ушел из жизни заслуженный артист России , участник Великой Отечественной войны Виктор Рухманов", - говорится в Telegram-канале театра.

В пресс-службе напомнили, что артист посвятил свою жизнь сцене, прослужив в Театре сатиры 69 лет.

В его творческой биографии десятки ярких и запоминающихся сценических и кино ролей, среди которых пан Изобретатель из "Кабачка 13 стульев", Валентин в "Маленьких комедиях большого дома", Шпекин в постановке "Ревизор", Двойкин в спектакле "Баня".

"Фронтовик, прошедший через суровые испытания войны, он сохранил в себе свет, доброту, чуткость и оптимизм, которыми щедро делился с коллегами и публикой. Светлая память о Викторе Рухманове навсегда останется в наших сердцах и в истории нашего театра", - отметили в театре.