Рейтинг@Mail.ru
Рубио заверил конгресс в отсутствии американских войск в Венесуэле - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/rubio-2067923173.html
Рубио заверил конгресс в отсутствии американских войск в Венесуэле
Рубио заверил конгресс в отсутствии американских войск в Венесуэле - РИА Новости, 14.01.2026
Рубио заверил конгресс в отсутствии американских войск в Венесуэле
Госсекретарь США Марко Рубио в письме председателю комитета по международным делам сената Джиму Ришу заверил, что в настоящее время американских войск на... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T21:35:00+03:00
2026-01-14T21:35:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
каракас
марко рубио
джим риш
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067115170_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_506968d629f396d2c7322a4e636d6cc5.jpg
https://ria.ru/20260114/putin-2067890494.html
https://ria.ru/20260114/ssha-2067875436.html
венесуэла
сша
каракас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0a/2067115170_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_e1b5fb2da07570b639316cada231b38a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, сша, каракас, марко рубио, джим риш, дональд трамп
В мире, Венесуэла, США, Каракас, Марко Рубио, Джим Риш, Дональд Трамп
Рубио заверил конгресс в отсутствии американских войск в Венесуэле

NBC News: Рубио заверил конгресс в отсутствии американских войск в Венесуэле

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в письме председателю комитета по международным делам сената Джиму Ришу заверил, что в настоящее время американских войск на территории Венесуэлы нет, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на поступивший в его распоряжение документ.
"В настоящее время в Венесуэле нет подразделений вооружённых сил США", — говорится в письме Рубио, направленном главе профильного сенатского комитета.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Путин и президент Бразилии обсудили ситуацию в Венесуэле
18:15
Госсекретарь подчеркнул, что в случае начала новых военных операций, предполагающих вовлечение американских вооружённых сил в боевые действия, администрация будет действовать в строгом соответствии с конституцией США и уведомит конгресс в порядке, предусмотренном законом о военных полномочиях. "В случае проведения любых новых операций, связанных с вовлечением вооружённых сил США в боевые действия, мы направим письменные уведомления в соответствии с разделом 4(a) резолюции о военных полномочиях", — отметил Рубио.
Письмо стало ответом на обращение сенатора Риша, который ранее попросил президента Дональда Трампа разъяснить статус американских сил в Венесуэле после операции по захвату президента страны Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес в Каракасе в начале месяца.
Как отмечает телеканал, в своём обращении сенатор, среди прочего, призвал администрацию официально подтвердить завершение операции "Абсолютная решимость" и прекращение участия американских военных в боевых действиях на территории Венесуэлы.
Взрыв в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Минюст США предупреждал администрацию Трампа о рисках операции в Венесуэле
17:27
 
В миреВенесуэлаСШАКаракасМарко РубиоДжим РишДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала