Рубио в понедельник обсудил с Нетаньяху ситуацию в Иране, пишет Axios
Госсекретарь США Марко Рубио в понедельник обсудил с израильским премьером Биньямином Нетаньяху ситуацию в Иране и возможный ответ США, еще один телефонный... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T19:48:00+03:00
2026-01-14T19:48:00+03:00
2026-01-14T19:57:00+03:00
иран
сша
в мире
биньямин нетаньяху
марко рубио
иран
сша
