Рубио поручили подготовить предложение о покупке Гренландии, передает NBC
14.01.2026
Рубио поручили подготовить предложение о покупке Гренландии, передает NBC
Рубио поручили подготовить предложение о покупке Гренландии, передает NBC
Госсекретарю США Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного...
Рубио поручили подготовить предложение о покупке Гренландии, передает NBC

NBC: Рубио должен в ближайшее время подготовить предложение о покупке Гренландии

Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Госсекретарю США Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, сообщает телеканал NBC со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома.
"Госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение о покупке Гренландии, назвав такой план "приоритетной задачей" для (президента США Дональда - ред.) Трампа", - говорится в публикации.
Заснеженные горы на острове Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
СМИ узнали, в какую сумму обойдется США покупка Гренландии
14:06
Депутат и глава оборонного комитета датского парламента Расмус Ярлов в обращении к гренландцам 11 января призвал их рассказать миру о своем желании остаться в составе Дании и прекратить ее осуждать. В противном случае, отметил он, автоматически легитимизируются планы США по присоединению самого большого в мире острова. Ярлов добавил, что Вашингтон уже готовит планы вторжения.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Вашингтон от захвата острова, отметив, что ожидают уважения территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
ЕС склоняется к умиротворению Трампа в ситуации с Гренландией, пишут СМИ
09:56
 
В миреГренландияСШАДанияМарко РубиоNBCНАТОЕвросоюз
 
 
