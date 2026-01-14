Рубио встретится с главами МИД Дании и Гренландии

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, как ожидается, в среду проведет в Белом доме встречу с главами МИД Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном и Гренландии Вивиан Моцфельдт.
Как ранее сообщал глава МИД Дании, ко встрече также присоединится американский вице-президент Джей Ди Вэнс, мероприятие пройдет в Белом доме.
После встречи в Белом доме ожидаются переговоры главы минобороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, главы МИД Гренландии и генсека НАТО Марка Рютте 19 января.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.