Рубио встретится с главами МИД Дании и Гренландии

ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, как ожидается, в среду проведет в Белом доме встречу с главами МИД Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном и Гренландии Вивиан Моцфельдт.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.