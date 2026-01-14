Рейтинг@Mail.ru
Рубио встретится с главами МИД Дании и Гренландии - РИА Новости, 14.01.2026
00:15 14.01.2026
Рубио встретится с главами МИД Дании и Гренландии
Рубио встретится с главами МИД Дании и Гренландии - РИА Новости, 14.01.2026
Рубио встретится с главами МИД Дании и Гренландии
Госсекретарь США Марко Рубио, как ожидается, в среду проведет в Белом доме встречу с главами МИД Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном и Гренландии Вивиан Моцфельдт. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T00:15:00+03:00
2026-01-14T00:15:00+03:00
в мире
гренландия
дания
сша
марко рубио
марк рютте
дональд трамп
нато
в мире, гренландия, дания, сша, марко рубио, марк рютте, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, Дания, США, Марко Рубио, Марк Рютте, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Рубио встретится с главами МИД Дании и Гренландии

Рубио проведет встречу с главами МИД Дании и Гренландии в Белом доме

© AP Photo / Terry RennaГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Terry Renna
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 14 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио, как ожидается, в среду проведет в Белом доме встречу с главами МИД Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном и Гренландии Вивиан Моцфельдт.
Как ранее сообщал глава МИД Дании, ко встрече также присоединится американский вице-президент Джей Ди Вэнс, мероприятие пройдет в Белом доме.
Метте Фредериксен - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Самое сложное в ситуации с Гренландией еще впереди, заявила премьер Дании
13 января, 21:19
После встречи в Белом доме ожидаются переговоры главы минобороны Дании Троэльса Лунда Поульсена, главы МИД Гренландии и генсека НАТО Марка Рютте 19 января.
Ранее конгрессмен-республиканец Рэнди Файн представил законопроект об "аннексии и предоставлении статуса штата" Гренландии. Демократы в американском сенате в свою очередь считают, что аннексия Гренландии США приведет к концу НАТО и войне с Европой.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Генсек НАТО объяснил ситуацию с Гренландией защитой Арктики от России
13 января, 18:54
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Посол Дании напомнил автору проекта об аннексии Гренландии, чей остров
13 января, 03:49
 
В миреГренландияДанияСШАМарко РубиоМарк РюттеДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
