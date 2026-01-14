НКО ждет объяснений от Швейцарии после запрета показа фильма RT о Майдане

"Мы запросили у муниципальных властей более подробное письменное объяснение и оцениваем наши дальнейшие шаги, включая юридические и административные варианты", - заявила собеседница агентства.

По словам Амбросетти, решение относительно официального обжалования еще не принято. Она отметила, что организаторам не назвали конкретные причины запрета показа, а также что этот вопрос до принятия решения с ними не обсуждался.