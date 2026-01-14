Рейтинг@Mail.ru
НКО ждет объяснений от Швейцарии после запрета показа фильма RT о Майдане - РИА Новости, 14.01.2026
18:37 14.01.2026
НКО ждет объяснений от Швейцарии после запрета показа фильма RT о Майдане
НКО ждет объяснений от Швейцарии после запрета показа фильма RT о Майдане

НКО потребовала объяснений от Швейцарии после запрета показа фильма RT о Майдане

ЖЕНЕВА, 14 янв – РИА Новости. Швейцарская ассоциация HelvEthica Ticino потребовала объяснений от властей Швейцарии после запрета показа фильма телеканала RT о Майдане, сообщила РИА Новости сопрезидент некоммерческой организации Мария Пиа Амбросетти.
В понедельник власти коммуны Муральто в кантоне Тичино отменили разрешение на организованный ассоциацией показ документального фильма RT "Майдан: поворот на войну", сославшись на риски возникновения "напряженности или нарушения общественного порядка".
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Симоньян прокомментировала отмену показа фильма RT в Швейцарии
Вчера, 18:38
"Мы запросили у муниципальных властей более подробное письменное объяснение и оцениваем наши дальнейшие шаги, включая юридические и административные варианты", - заявила собеседница агентства.
По словам Амбросетти, решение относительно официального обжалования еще не принято. Она отметила, что организаторам не назвали конкретные причины запрета показа, а также что этот вопрос до принятия решения с ними не обсуждался.
НКО сообщила властям Муральто, что гражданка Украины, проживающая в Тичино и обратившаяся к местным властям и СМИ с требованием отменить показ, может высказаться и изложить свою точку зрения в ходе дискуссии, запланированной после показа фильма, однако власти все равно запретили транслировать фильм.
Ранее посол России в Швейцарии Сергей Гармонин заявил в интервью РИА Новости, что швейцарские СМИ ведут целенаправленную и проплаченную медиакампанию против РФ с целью оказать информационное давление на швейцарские власти. Он охарактеризовал происходящее как "антироссийскую истерию". По мнению дипломата, швейцарского нейтралитета больше нет.
Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Швейцария расширила санкции против России
Вчера, 15:17
 
В миреШвейцарияРоссияТичино (кантон)Сергей ЛавровСергей ГармонинООННАТО
 
 
Заголовок открываемого материала