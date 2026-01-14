https://ria.ru/20260114/rt-2067895770.html
НКО ждет объяснений от Швейцарии после запрета показа фильма RT о Майдане
НКО ждет объяснений от Швейцарии после запрета показа фильма RT о Майдане - РИА Новости, 14.01.2026
НКО ждет объяснений от Швейцарии после запрета показа фильма RT о Майдане
Швейцарская ассоциация HelvEthica Ticino потребовала объяснений от властей Швейцарии после запрета показа фильма телеканала RT о Майдане, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:37:00+03:00
2026-01-14T18:37:00+03:00
2026-01-14T18:37:00+03:00
в мире
швейцария
россия
тичино (кантон)
сергей лавров
сергей гармонин
оон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048660548_0:133:3321:2001_1920x0_80_0_0_e24fdb50cbe0c81d6574a8678c969e09.jpg
https://ria.ru/20260113/simonjan-2067662999.html
https://ria.ru/20260113/sanktsii-2067612760.html
швейцария
россия
тичино (кантон)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048660548_561:0:3292:2048_1920x0_80_0_0_82a08f29c45b275dafe9c66133b809ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, швейцария, россия, тичино (кантон), сергей лавров, сергей гармонин, оон, нато
В мире, Швейцария, Россия, Тичино (кантон), Сергей Лавров, Сергей Гармонин, ООН, НАТО
НКО ждет объяснений от Швейцарии после запрета показа фильма RT о Майдане
НКО потребовала объяснений от Швейцарии после запрета показа фильма RT о Майдане
ЖЕНЕВА, 14 янв – РИА Новости. Швейцарская ассоциация HelvEthica Ticino потребовала объяснений от властей Швейцарии после запрета показа фильма телеканала RT о Майдане, сообщила РИА Новости сопрезидент некоммерческой организации Мария Пиа Амбросетти.
В понедельник власти коммуны Муральто в кантоне Тичино
отменили разрешение на организованный ассоциацией показ документального фильма RT "Майдан: поворот на войну", сославшись на риски возникновения "напряженности или нарушения общественного порядка".
"Мы запросили у муниципальных властей более подробное письменное объяснение и оцениваем наши дальнейшие шаги, включая юридические и административные варианты", - заявила собеседница агентства.
По словам Амбросетти, решение относительно официального обжалования еще не принято. Она отметила, что организаторам не назвали конкретные причины запрета показа, а также что этот вопрос до принятия решения с ними не обсуждался.
НКО сообщила властям Муральто, что гражданка Украины
, проживающая в Тичино и обратившаяся к местным властям и СМИ с требованием отменить показ, может высказаться и изложить свою точку зрения в ходе дискуссии, запланированной после показа фильма, однако власти все равно запретили транслировать фильм.
Ранее посол России
в Швейцарии Сергей Гармонин
заявил в интервью РИА Новости, что швейцарские СМИ ведут целенаправленную и проплаченную медиакампанию против РФ с целью оказать информационное давление на швейцарские власти. Он охарактеризовал происходящее как "антироссийскую истерию". По мнению дипломата, швейцарского нейтралитета больше нет.
Швейцария не входит в Евросоюз и НАТО
, однако Берн
присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Швейцарские военные приняли участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в 2024 году, все они проводились с участием стран НАТО.
Глава МИД РФ Сергей Лавров
ранее заявлял, что Швейцария утратила нейтральный статус. Он на встрече в ООН
указал коллеге из Швейцарии Иньяцио Кассису, что Москва
не намерена оставлять без внимания враждебные шаги Берна, учтет их при выстраивании взаимодействия.