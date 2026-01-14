ГААГА, 14 янв - РИА Новости. Множество обычных европейцев предпочитают мир опосредованной войне с Россией, заявили в российском посольстве в Нидерландах.
"Читая комментарии к нашим постам, мы видим множество обычных европейцев, которые предпочитают мир опосредованной войне и конфликту с Россией. Тем, кто говорит: "Это не наша война", - мы вас слышим и понимаем", - говорится в заявлении дипмиссии в Х.
Как отметили в посольстве, эскалация не отвечает интересам народов России и Европы.
Премьер Чехии Андрей Бабиш в новогоднем обращении к согражданам раскритиковал политиков, пугающих европейцев прогнозами о неизбежности скорой войны, и выразил надежду, что наступивший 2026 год станет годом мира.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".