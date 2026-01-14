Рейтинг@Mail.ru
Европейцы предпочитают мир с Россией, заявили в посольстве в Нидерландах - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:43 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/rossiya-2067896916.html
Европейцы предпочитают мир с Россией, заявили в посольстве в Нидерландах
Европейцы предпочитают мир с Россией, заявили в посольстве в Нидерландах - РИА Новости, 14.01.2026
Европейцы предпочитают мир с Россией, заявили в посольстве в Нидерландах
Множество обычных европейцев предпочитают мир опосредованной войне с Россией, заявили в российском посольстве в Нидерландах. РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T18:43:00+03:00
2026-01-14T18:43:00+03:00
в мире
россия
нидерланды
европа
андрей бабиш
владимир путин
такер карлсон
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96299/41/962994146_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_31b95d2fd2f280f997116c2a5755ab85.jpg
https://ria.ru/20260112/zelenskiy-2067390264.html
https://ria.ru/20260114/kallas-2067889997.html
россия
нидерланды
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96299/41/962994146_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_2a16bfcbd8ce575d99c78fd09adfcbd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, нидерланды, европа, андрей бабиш, владимир путин, такер карлсон, нато
В мире, Россия, Нидерланды, Европа, Андрей Бабиш, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО
Европейцы предпочитают мир с Россией, заявили в посольстве в Нидерландах

Посольство в Нидерландах: множество европейцев предпочитают мир с Россией

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкНидерланды. Амстердам
Нидерланды. Амстердам - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Нидерланды. Амстердам. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ГААГА, 14 янв - РИА Новости. Множество обычных европейцев предпочитают мир опосредованной войне с Россией, заявили в российском посольстве в Нидерландах.
"Читая комментарии к нашим постам, мы видим множество обычных европейцев, которые предпочитают мир опосредованной войне и конфликту с Россией. Тем, кто говорит: "Это не наша война", - мы вас слышим и понимаем", - говорится в заявлении дипмиссии в Х.
Флаг и герб Украины - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Возвращают города". На Западе внезапно высказались об Украине с союзниками
12 января, 15:24
Как отметили в посольстве, эскалация не отвечает интересам народов России и Европы.
Премьер Чехии Андрей Бабиш в новогоднем обращении к согражданам раскритиковал политиков, пугающих европейцев прогнозами о неизбежности скорой войны, и выразил надежду, что наступивший 2026 год станет годом мира.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Глава евродипломатии Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Заявление Каллас о России вызвало гнев на Западе
18:16
 
В миреРоссияНидерландыЕвропаАндрей БабишВладимир ПутинТакер КарлсонНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала