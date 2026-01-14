https://ria.ru/20260114/rossiya-2067772721.html
Kia зарегистрировала товарные знаки в России
Kia зарегистрировала товарные знаки в России - РИА Новости, 14.01.2026
Kia зарегистрировала товарные знаки в России
Ушедшая из России южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в стране товарные знаки Kia Connect Diagnosis, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T11:54:00+03:00
2026-01-14T11:54:00+03:00
2026-01-14T11:54:00+03:00
россия
федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013455775_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_be8adf27840fc1818cd09437b3efcd0b.jpg
https://ria.ru/20260114/ford-2067751812.html
https://ria.ru/20260113/toyota-2067684659.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013455775_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_cec41fb3e801d4832606f0571204e278.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Россия, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент)
Kia зарегистрировала товарные знаки в России
Ушедшая из России Kia зарегистрировала товарные знаки