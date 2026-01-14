Рейтинг@Mail.ru
Российский посол в Копенгагене прокомментировал ситуации вокруг Гренландии - РИА Новости, 14.01.2026
19:06 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/rossija-2067900930.html
Российский посол в Копенгагене прокомментировал ситуации вокруг Гренландии
Россия заинтересована в стабильности и добрых отношениях между странами в Арктике, не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей в регионе, сообщил РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T19:06:00+03:00
2026-01-14T19:06:00+03:00
в мире
гренландия
россия
арктика
владимир барбин
дональд трамп
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006949519_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_af2099a2ba9d83f8e342da1f9986e083.jpg
https://ria.ru/20260114/tramp-2067889280.html
https://ria.ru/20260114/tramp-2067820655.html
https://ria.ru/20260114/grenlandiya-2067825933.html
гренландия
россия
арктика
в мире, гренландия, россия, арктика, владимир барбин, дональд трамп, нато, евросоюз
В мире, Гренландия, Россия, Арктика, Владимир Барбин, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
© AP Photo / Emilio MorenattiГренландия
Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Emilio Morenatti
Гренландия. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия заинтересована в стабильности и добрых отношениях между странами в Арктике, не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей в регионе, сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин, комментируя развитие ситуации вокруг Гренландии.
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию, она якобы достанется России или Китаю. Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании, Франции и Германии провели переговоры о возможности отправки в Гренландию военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия РФ и Китая, а также убедили бы Соединенные Штаты отказаться от присоединения датской автономной территории.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трамп потребовал от Дании убраться из Гренландии
18:11
"Для успешного решения задач по освоению своего арктического потенциала Россия заинтересована в стабильности и добрых отношениях между государствами в Арктике", - сказал Барбин в комментарии датскому телеканалу TV2, текст которого разместили в Telegram-канале посольства.
Посол подчеркнул, что РФ не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике, не угрожает им военными действиями и не претендует на захват их территории.
"Противоречия и разногласия между арктическими государствами должны решаться в соответствии с международным правом и путем переговоров. Необходимо избегать эскалации в Арктике", - добавил Барбин.
Глава дипмиссии заключил, что необходимо восстановление широкого международного взаимодействия в Арктике, которое способно обеспечивать безопасность надежнее и дешевле, чем безудержное стремление стран-участниц НАТО к милитаризации региона.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Трамп призвал НАТО помочь США получить Гренландию
14:45
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Государства-члены ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Евросоюз готов сдать Гренландию США, считает эксперт
14:52
 
