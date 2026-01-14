Российский посол в Копенгагене прокомментировал ситуации вокруг Гренландии

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия заинтересована в стабильности и добрых отношениях между странами в Арктике, не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей в регионе, Россия заинтересована в стабильности и добрых отношениях между странами в Арктике, не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей в регионе, сообщил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин, комментируя развитие ситуации вокруг Гренландии.

Франции и Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что в случае, если Соединенные Штаты не получат Гренландию , она якобы достанется России или Китаю . Ранее ряд СМИ сообщил, что представители Великобритании Германии провели переговоры о возможности отправки в Гренландию военных. По данным прессы, предполагается, что европейцы так показали бы готовность защищать остров от возможного присутствия РФ и Китая, а также убедили бы Соединенные Штаты отказаться от присоединения датской автономной территории.

"Для успешного решения задач по освоению своего арктического потенциала Россия заинтересована в стабильности и добрых отношениях между государствами в Арктике", - сказал Барбин в комментарии датскому телеканалу TV2, текст которого разместили в Telegram-канале посольства.

Посол подчеркнул, что РФ не вынашивает агрессивных планов в отношении своих соседей по Арктике , не угрожает им военными действиями и не претендует на захват их территории.

"Противоречия и разногласия между арктическими государствами должны решаться в соответствии с международным правом и путем переговоров. Необходимо избегать эскалации в Арктике", - добавил Барбин.

Глава дипмиссии заключил, что необходимо восстановление широкого международного взаимодействия в Арктике, которое способно обеспечивать безопасность надежнее и дешевле, чем безудержное стремление стран-участниц НАТО к милитаризации региона.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Государства-члены ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.