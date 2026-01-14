Рейтинг@Mail.ru
Россия потратила на бразильскую говядину рекордную сумму - РИА Новости, 14.01.2026
03:07 14.01.2026
Россия потратила на бразильскую говядину рекордную сумму
Россия потратила на бразильскую говядину рекордную сумму - РИА Новости, 14.01.2026
Россия потратила на бразильскую говядину рекордную сумму
Россия в прошедшем году импортировала бразильской замороженной говядины на рекордные с 2015 года 472,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 14.01.2026
экономика
россия
бразилия
мексика
россия
бразилия
мексика
экономика, россия, бразилия, мексика
Экономика, Россия, Бразилия, Мексика
Россия потратила на бразильскую говядину рекордную сумму

РИА Новости: Россия купила бразильской говядины на рекордную за десять лет сумму

Говядина с листовой зеленью
Говядина с листовой зеленью - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Pixabay / 정훈 정
Говядина с листовой зеленью. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия в прошедшем году импортировала бразильской замороженной говядины на рекордные с 2015 года 472,8 миллиона долларов, выяснило РИА Новости, изучив экспортные данные южноамериканской страны.
Россия наращивает закупки мяса у Бразилии уже четвертый год подряд, по сравнению с предшествовавшим годом импорт вырос еще в 1,8 раза. И показатель прошлого года стал самым значимым за 10 лет - импорт в 2015 году составлял 546 миллионов долларов.
В целом Бразилия по итогам прошлого года нарастила поставки замороженной говядины на зарубежные рынки на 43% - до 14,4 миллиарда долларов. Россия вместе с Мексикой поделила третье место в числе крупнейших импортеров (доля в поставках - по 3% у обеих стран): активнее всего этот продукт у Бразилии закупают Китай (61%) и США (8%).
Мраморная говядина кобе - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Цена на говядину в мире побила исторический рекорд
6 ноября 2025, 01:40
 
ЭкономикаРоссияБразилияМексика
 
 
