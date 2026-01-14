В Роскачестве рассказали об особенностях возврата подарков в магазины

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Некоторые товары, среди которых ювелирные украшения, парфюмерия, текстиль и белье, можно вернуть в обычный магазин после покупки только при обнаружении в них брака или существенных недостатков, при этом на интернет-площадки и маркетплейсы это условие не распространяется, рассказали РИА Новости в Роскачестве.

"Получатель часто сталкивается с ситуацией, когда презент не подходит по размеру, цвету, дублирует уже имеющуюся вещь или просто не соответствует его вкусам и потребностям. Согласно закону "О защите прав потребителей", такой подарок можно вернуть продавцу. Товар надлежащего качества, не устроивший получателя по субъективным причинам - будь то фасон, габариты, комплектация или расцветка - можно сдать в магазин в течение стандартного срока в 14 дней", - рассказали в организации.

Для этого необходимо сохранить товарный вид изделия, все ярлыки и в идеале оригинальную упаковку. Наличие кассового или товарного чека значительно упрощает взаимодействие с продавцом. Его отсутствие не может стать основанием для отказа, так как факт покупки можно подтвердить другими способами, в том числе предоставив свидетельские показания.

"Правительством РФ утвержден специальный перечень непродовольственных товаров, которые не подлежат возврату или обмену по вышеуказанным причинам. В эту категорию входят предметы личной гигиены, парфюмерно-косметические средства, текстиль и белье, чулочно-носочные изделия, сложная бытовая техника и электроника, ювелирные украшения из драгоценных металлов, печатные издания, автомобили и другая техника, мебель, а также растения и животные", - добавили там.

Роскачестве пояснили, что подарки из этого списка можно вернуть только в случае, если в них будет обнаружен производственный брак, существенный недостаток или иное несоответствие заявленному качеству. При этом в спорной ситуации продавец вправе назначить независимую экспертизу, цель которой установить, возникла ли поломка по вине изготовителя или в результате неправильного пользования со стороны потребителя.

Что касается покупок через интернет-магазины или маркетплейсы, то товар, купленный онлайн, можно вернуть без объяснения причин в течение семи дней с момента передачи или даже в течение трех месяцев в случае, если продавец не предоставил в письменной форме информацию о порядке и сроках возврата.