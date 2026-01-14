Рейтинг@Mail.ru
10:52 14.01.2026 (обновлено: 11:12 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/rosatom-2067752987.html
2026-01-14T10:52:00+03:00
2026-01-14T11:12:00+03:00
россия
намибия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067759638_120:0:1052:524_1920x0_80_0_0_ab38779655a310cc1040ff12cbd83b39.jpg
https://ria.ru/20260114/rosatom-2067752056.html
россия
намибия
россия, намибия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Намибия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Россия и Намибия подготовят соглашение о сотрудничестве по мирному атому

© Фото : "Росатом"Встреча заместителя генерального директора по международной деятельности "Росатома" Николая Спасского с министром международных отношений и торговли Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи
Встреча заместителя генерального директора по международной деятельности Росатома Николая Спасского с министром международных отношений и торговли Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Фото : "Росатом"
Встреча заместителя генерального директора по международной деятельности "Росатома" Николая Спасского с министром международных отношений и торговли Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи . Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия и Намибия обсудили подготовку межправсоглашения о сотрудничестве по мирному атому, сообщил в среду "Росатом".
Накануне состоялась встреча заместителя генерального директора по международной деятельности "Росатома" Николая Спасского с министром международных отношений и торговли Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи в рамках ее визита в Россию. Обсуждались перспективы сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, включая совместную работу по урановым месторождениям.
"А также (обсуждали - ред.) подготовку к подписанию рамочного межправительственного соглашения", - отмечает "Росатом".
Добыча урановой руды - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Россия и Намибия обсудили перспективы совместной работы по добыче урана
РоссияНамибияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"В мире
 
 
