https://ria.ru/20260114/rosatom-2067752987.html
Россия и Намибия подготовят соглашение о сотрудничестве по мирному атому
Россия и Намибия подготовят соглашение о сотрудничестве по мирному атому - РИА Новости, 14.01.2026
Россия и Намибия подготовят соглашение о сотрудничестве по мирному атому
Россия и Намибия обсудили подготовку межправсоглашения о сотрудничестве по мирному атому, сообщил в среду "Росатом". РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T10:52:00+03:00
2026-01-14T10:52:00+03:00
2026-01-14T11:12:00+03:00
россия
намибия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067759638_120:0:1052:524_1920x0_80_0_0_ab38779655a310cc1040ff12cbd83b39.jpg
https://ria.ru/20260114/rosatom-2067752056.html
россия
намибия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067759638_286:0:985:524_1920x0_80_0_0_524b867d79dc6990697c94b7b88be58b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, намибия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Россия, Намибия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Россия и Намибия подготовят соглашение о сотрудничестве по мирному атому
"Росатом": РФ и Намибия подготовят соглашение о сотрудничестве по мирному атому