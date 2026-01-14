Рейтинг@Mail.ru
Россия и Намибия обсудили перспективы совместной работы по добыче урана - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:48 14.01.2026 (обновлено: 10:58 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/rosatom-2067752056.html
Россия и Намибия обсудили перспективы совместной работы по добыче урана
Россия и Намибия обсудили перспективы совместной работы по добыче урана - РИА Новости, 14.01.2026
Россия и Намибия обсудили перспективы совместной работы по добыче урана
Россия и Намибия обсудили перспективы совместной работы по урановым месторождениям, сообщил "Росатом". РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T10:48:00+03:00
2026-01-14T10:58:00+03:00
экономика
намибия
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577480350_0:133:3083:1867_1920x0_80_0_0_f145d5bb38abcb35ff102bdddebbdd7d.jpg
https://ria.ru/20260114/rosatom-2067752987.html
намибия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577480350_351:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_10daa70def65253fb3709a8de3653875.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, намибия, россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Намибия, Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Россия и Намибия обсудили перспективы совместной работы по добыче урана

"Росатом": РФ и Намибия обсудили перспективы работы по урановым месторождениям

© РИА Новости / Сергей ПятаковДобыча урановой руды
Добыча урановой руды - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Добыча урановой руды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Россия и Намибия обсудили перспективы совместной работы по урановым месторождениям, сообщил "Росатом".
"Тринадцатого января 2026 года состоялась встреча заместителя генерального директора по международной деятельности госкорпорации "Росатом" Николая Спасского с министром международных отношений и торговли Республики Намибия Сельмой Ашипалой-Мусавьи в рамках ее визита в Россию. В ходе совещания обсуждались перспективы сотрудничества в сфере мирного использования атомной энергии, включая совместную работу по урановым месторождениям", - говорится в сообщении госкорпорации.
Встреча заместителя генерального директора по международной деятельности Росатома Николая Спасского с министром международных отношений и торговли Намибии Сельмой Ашипалой-Мусавьи - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Россия и Намибия подготовят соглашение о сотрудничестве по мирному атому
Вчера, 10:52
 
ЭкономикаНамибияРоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала