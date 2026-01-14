Минздрав Кузбасса рассказал о доступности роддомов после ЧП в Новокузнецке

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. На территории Кемеровской области полноценно работают 14 роддомов и 12 родзалов для экстренной помощи, сообщили в министерстве здравоохранения региона на фоне закрытия роддома №1 в Новокузнецке.
«
"Четырнадцать роддомов, 12 ургентных родильных залов (работают в Кемеровской области - ред.)", - ответили в Минздраве Кузбасса на вопрос, сколько родильных домов доступны пациенткам в регионе после закрытия роддома №1 в Новокузнецке.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в этом роддоме.
В среду СК сообщил о задержании главврача и и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.
Что творилось в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы
13 января, 14:27