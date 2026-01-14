Минздрав Кузбасса рассказал о доступности роддомов после ЧП в Новокузнецке

«

"Четырнадцать роддомов, 12 ургентных родильных залов (работают в Кемеровской области - ред.)", - ответили в Минздраве Кузбасса на вопрос, сколько родильных домов доступны пациенткам в регионе после закрытия роддома №1 в Новокузнецке.