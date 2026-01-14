Выписанные из роддома в Новокузнецке дети и женщины находятся дома

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Все выписанные из роддома №1 Новокузнецка дети и женщины находятся дома в удовлетворительном состоянии, признаки инфекции у них отсутствуют, сообщает минздрав Кузбасса.
"Все выписанные из стационара дети и женщины находятся на динамическом амбулаторном наблюдении по месту жительства в удовлетворительном состоянии, признаки инфекционных заболеваний у них отсутствуют. Проведено обследование медицинских работников перинатального центра – инфекционных заболеваний у них не выявлено", - говорится в релизе ведомства.
Как уточнили в ведомстве, "состояние новорожденных, находившихся на стационарном лечении в отделении реанимации в связи с недоношенностью и, следственно, низкой массой тела" отслеживается в круглосуточном режиме, тактика их ведения согласована со специалистами профильных федеральных центров Минздрава России. "Организован постоянный контакт с родителями", - подчеркнули в минздраве региона.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области сообщили РИА Новости, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В среду СК сообщил о задержании главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.