ГП проконтролирует ситуацию с правами пациентов в роддоме в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 14 янв – РИА Новости. Генпрокуратура России поставила на контроль ситуацию с соблюдением прав пациентов в родильном доме №1 города Новокузнецка Кемеровской области, сообщает надзорное ведомство.

Генпрокуратура России поставила на контроль ситуацию с соблюдением прав пациентов в одном из родильных домов Кемеровской области – Кузбасса. Прокуроры совместно с контрольно-надзорными органами уже приступили к комплексной оценке исполнения законодательства о здравоохранении, в том числе качества и эффективности оказания медицинской помощи женщинам на всех этапах беременности, создания условий для безопасности новорожденных, обеспечения лечебно-диагностического процесса всем необходимым", – говорится в сообщении.

Отмечается, что проверкой также охвачены вопросы исполнения трудового и бюджетного законодательства, соблюдения порядка проведения закупок товаров, работ и услуг, санитарно-эпидемиологических норм и правил.

Кроме этого, обеспечено надзорное сопровождение расследования уголовного дела по факту гибели новорожденных в Новокузнецком родильном доме.

Также прокуратура проверяет другие медицинские учреждения, в которых были потерпевшие.

Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области сообщили РИА Новости, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.

В среду СК сообщил о задержании главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.