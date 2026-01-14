Рейтинг@Mail.ru
ГП проконтролирует ситуацию с правами пациентов в роддоме в Новокузнецке
17:35 14.01.2026 (обновлено: 21:26 14.01.2026)
ГП проконтролирует ситуацию с правами пациентов в роддоме в Новокузнецке
ГП проконтролирует ситуацию с правами пациентов в роддоме в Новокузнецке - РИА Новости, 14.01.2026
ГП проконтролирует ситуацию с правами пациентов в роддоме в Новокузнецке
Генпрокуратура России поставила на контроль ситуацию с соблюдением прав пациентов в родильном доме №1 города Новокузнецка Кемеровской области, сообщает... РИА Новости, 14.01.2026
КЕМЕРОВО, 14 янв – РИА Новости. Генпрокуратура России поставила на контроль ситуацию с соблюдением прав пациентов в родильном доме №1 города Новокузнецка Кемеровской области, сообщает надзорное ведомство.
"Генпрокуратура России поставила на контроль ситуацию с соблюдением прав пациентов в одном из родильных домов Кемеровской области – Кузбасса. Прокуроры совместно с контрольно-надзорными органами уже приступили к комплексной оценке исполнения законодательства о здравоохранении, в том числе качества и эффективности оказания медицинской помощи женщинам на всех этапах беременности, создания условий для безопасности новорожденных, обеспечения лечебно-диагностического процесса всем необходимым", – говорится в сообщении.
Здание роддома № 1 в Новокузнецке - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Убегали всей палатой": что творилось за стенами роддома в Новокузнецке
Вчера, 15:45
Отмечается, что проверкой также охвачены вопросы исполнения трудового и бюджетного законодательства, соблюдения порядка проведения закупок товаров, работ и услуг, санитарно-эпидемиологических норм и правил.
Кроме этого, обеспечено надзорное сопровождение расследования уголовного дела по факту гибели новорожденных в Новокузнецком родильном доме.
Также прокуратура проверяет другие медицинские учреждения, в которых были потерпевшие.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли девять новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области сообщили РИА Новости, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в роддоме №1 Новокузнецка.
В среду СК сообщил о задержании главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1.
 
Здоровье - ОбществоНовокузнецкРоссияСмерть новорожденных в роддоме в НовокузнецкеПроисшествияКемеровская областьГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
