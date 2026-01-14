Рейтинг@Mail.ru
14:09 14.01.2026 (обновлено: 15:00 14.01.2026)
В новокузнецком роддоме, где умерли младенцы, заменили персонал
Задержанные главврач и завотделением больницы № 1 в Новокузнецке
Задержаны главврач и завотделением больницы № 1 в Новокузнецке, где за новогодние праздники погибли девять младенцев, сообщил СК. Задержанных подозревают в халатности и причинении смерти по неосторожности.
Работа следователей и криминалистов на месте происшествия в новокузнецком роддоме
Работа следователей и криминалистов на месте происшествия в новокузнецком роддоме
Здание роддома № 1 Новокузнецка
Здание роддома № 1 Новокузнецка
© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в медиабанк
Здание роддома № 1 Новокузнецка. Архивное фото
НОВОКУЗНЕЦК, 14 янв — РИА Новости. В новокузнецком роддоме № 1, где умерли младенцы, обновили штат, сообщил РИА Новости сотрудник медучреждения.
"Здесь заменили персонал в связи с происходящим", — рассказал собеседник агентства.

Утром в среду СК заявил о задержании главврача Новокузнецкой клинической больницы № 1 Виталия Хераскова и и. о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных Алексея Эмиха.
Решается вопрос о предъявлении им обвинения в халатности и причинении смерти по неосторожности, а также об избрании меры пресечения.

Гибель младенцев в Новокузнецке

В начале января в роддоме № 1 умерли девять детей. Минздрав Кузбасса заявил, что у них была внутриутробная инфекция. Сейчас шестеро малышей находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии. На время проверки стационар закрыли, в городе продолжает работать роддом № 2.
Роженицы жаловались на грубое отношение со стороны сотрудников учреждения. В сентябре в соцсетях появилась история жительницы Новокузнецка о том, что во время родов ребенку ее сестры оторвали руку, девочка умерла. Женщину привезли в роддом со схватками на сроке 21 неделя и четыре дня. Позже пост пропал. Тогда региональное управление СК начало проверку.
Здание роддома №1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Что творилось в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы
13 января, 14:27
Как рассказала РИА Новости одна из пациенток, ее ребенок из-за кислородного голодания во время родов остался инвалидом, а врачи вели себя по-хамски. Беременность при этом протекала нормально. Она жаловалась в Росздравнадзор и другие инстанции, но после проверки эксперты пришли к выводу, что врачи сделали все грамотно, а причиной инвалидности стала некая инфекция.
По словам другой женщины, она едва не умерла из-за кровотечения, на которое в больнице обратили внимание только через сутки. Это произошло в июле 2022-го.
С 2015 года в роддоме провели более ста проверок. Рекордсменом по числу выявленных нарушений (219) стал внеплановый контроль соблюдения требований пожарной безопасности в 2021-м. За два года медучреждению выдали 169 предостережений.
После инцидента в Новокузнецке все роддома и перинатальные центры в Кемеровской области проверят на готовность к самым сложным случаям. Уголовное дело передали в центральный аппарат СК. В ситуации также разбираются Росздравнадзор и прокуратура.
Здание роддома №1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
В Новокузнецке проверят анализы медработников роддома, где умерли младенцы
13 января, 19:01
 
