Рейтинг@Mail.ru
Задержанный в Новокузнецке врач роддома работает реаниматологом - РИА Новости, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 14.01.2026
https://ria.ru/20260114/roddom-2067797843.html
Задержанный в Новокузнецке врач роддома работает реаниматологом
Задержанный в Новокузнецке врач роддома работает реаниматологом - РИА Новости, 14.01.2026
Задержанный в Новокузнецке врач роддома работает реаниматологом
Исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома Новокузнецка Алексей Эмих, которого задержали после гибели РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T13:24:00+03:00
2026-01-14T13:24:00+03:00
новокузнецк
россия
кемеровская область
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067581584_0:5:1114:631_1920x0_80_0_0_abe921684549c4720eca8675f66ee162.jpg
https://ria.ru/20260113/proisshestviya-2067584567.html
https://ria.ru/20260114/glavvrach-2067760944.html
новокузнецк
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067581584_54:0:922:651_1920x0_80_0_0_7c3fde063900c2dfa68a96c8157d1b19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новокузнецк, россия, кемеровская область, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, происшествия
Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Происшествия
Задержанный в Новокузнецке врач роддома работает реаниматологом

Задержанный в Новокузнецке врач роддома работает анестезиологом-реаниматологом

© РИА Новости / Следственный комитет РФ | Перейти в медиабанкСК РФ проводит проверку в роддоме №1 Новокузнецка после смерти 9 новорожденных
СК РФ проводит проверку в роддоме №1 Новокузнецка после смерти 9 новорожденных - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Следственный комитет РФ
Перейти в медиабанк
СК РФ проводит проверку в роддоме №1 Новокузнецка после смерти 9 новорожденных
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома Новокузнецка Алексей Эмих, которого задержали после гибели в январе девяти младенцев, работает там врачом-анестезиологом-реаниматологом.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в этом роддоме. В среду главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1 задержали.
Новокузнецкий родильный дом № 1 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Что творилось в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы
13 января, 14:27
В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что и.о. завотделения - Алексей Эмих.
Согласно информации на сайте больницы, Эмих работает в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей врачом-анестезиологом-реаниматологом.
Эмих окончил Алтайский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело" в 2016 году. Аккредитован по специальности "Анестезиология и реаниматология".
По данным из открытых источников, стаж работы Эмиха – более 10 лет.
Задержанный главврач Новокузнецкой городской больницы №1 Виталий Херасков - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Появились подробности о задержанном главвраче новокузнецкого роддома
Вчера, 11:12
 
НовокузнецкРоссияКемеровская областьСмерть новорожденных в роддоме в НовокузнецкеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала