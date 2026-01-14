https://ria.ru/20260114/roddom-2067797843.html
Задержанный в Новокузнецке врач роддома работает реаниматологом
Исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома Новокузнецка Алексей Эмих, которого задержали после гибели
ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома Новокузнецка Алексей Эмих, которого задержали после гибели в январе девяти младенцев, работает там врачом-анестезиологом-реаниматологом.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка
умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ
по Кемеровской области
РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в этом роддоме. В среду главврача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1 задержали.
В правоохранительных органах региона РИА Новости сообщили, что и.о. завотделения - Алексей Эмих.
Согласно информации на сайте больницы, Эмих работает в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей врачом-анестезиологом-реаниматологом.
Эмих окончил Алтайский государственный медицинский университет по специальности "Лечебное дело" в 2016 году. Аккредитован по специальности "Анестезиология и реаниматология".
По данным из открытых источников, стаж работы Эмиха – более 10 лет.