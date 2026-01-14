https://ria.ru/20260114/roddom-2067763917.html
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что родила благодаря врачам
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что родила благодаря врачам - РИА Новости, 14.01.2026
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что родила благодаря врачам
Пациентка роддома в Новокузнецке, где умерли младенцы, Татьяна Чиркина рассказала журналистам, что благодаря врачам она стала мамой в третий раз, несмотря на... РИА Новости, 14.01.2026
2026-01-14T11:25:00+03:00
2026-01-14T11:25:00+03:00
2026-01-14T17:24:00+03:00
здоровье - общество
новокузнецк
россия
кемеровская область
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067853954_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b612766d72b382a21ccc0f2ce2e990cc.jpg
https://ria.ru/20260114/glavvrach-2067760944.html
https://ria.ru/20260114/deti-2067727395.html
новокузнецк
россия
кемеровская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0e/2067853954_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_a48fe3ea03ba94924126062c57142475.jpg
"Все было на достойном уровне". Жительница Кузбасса рассказала о родах в новокузнецком медучреждении
Пациентка новокузнецкого роддома, где в январе погибли 9 новорожденных, отметила сплоченность и внимательность врачей во время ее родов. Видео предоставило правительство Кузбасса.
2026-01-14T11:25
true
PT1M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, новокузнецк, россия, кемеровская область, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
Здоровье - Общество, Новокузнецк, Россия, Кемеровская область, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что родила благодаря врачам
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что стала мамой благодаря врачам
КЕМЕРОВО, 14 янв – РИА Новости. Пациентка роддома в Новокузнецке, где умерли младенцы, Татьяна Чиркина рассказала журналистам, что благодаря врачам она стала мамой в третий раз, несмотря на тяжелую беременность.
По словам Чиркиной, она рожала в роддоме №1 Новокузнецка
в 2016 и 2025 годах.
"Беременность была тяжелая. И благодаря сплоченной работе врачей я мама в третий раз", - сообщила Чиркина.
Как отметила женщина, в роддоме все организовано на достойном уровне, начиная от приемного покоя и заканчивая самим процессом родов, оба раза роды принимала врач Ирина Ечина.
"Она помогла моему сыну-богатырю, он родился 4200, и помогала мне в родах всячески и как врач, и как психолог. Ну и, конечно, в 2025 году у меня родилась третья дочь. Роды были очень стремительными, но все было слажено, все было четко", - добавила Чиркина.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ
по Кемеровской области
РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в этом роддоме.
Официальный представитель СК
РФ Светлана Петренко
сообщила в среду о задержании главного врача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1. Они подозреваются в халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.