Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что родила благодаря врачам

КЕМЕРОВО, 14 янв – РИА Новости. Пациентка роддома в Новокузнецке, где умерли младенцы, Татьяна Чиркина рассказала журналистам, что благодаря врачам она стала мамой в третий раз, несмотря на тяжелую беременность.

Как отметила женщина, в роддоме все организовано на достойном уровне, начиная от приемного покоя и заканчивая самим процессом родов, оба раза роды принимала врач Ирина Ечина.

"Она помогла моему сыну-богатырю, он родился 4200, и помогала мне в родах всячески и как врач, и как психолог. Ну и, конечно, в 2025 году у меня родилась третья дочь. Роды были очень стремительными, но все было слажено, все было четко", - добавила Чиркина.