Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что родила благодаря врачам
14.01.2026
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что родила благодаря врачам
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что родила благодаря врачам - РИА Новости, 14.01.2026
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что родила благодаря врачам
Пациентка роддома в Новокузнецке, где умерли младенцы, Татьяна Чиркина рассказала журналистам, что благодаря врачам она стала мамой в третий раз, несмотря на... РИА Новости, 14.01.2026
"Все было на достойном уровне". Жительница Кузбасса рассказала о родах в новокузнецком медучреждении
Пациентка новокузнецкого роддома, где в январе погибли 9 новорожденных, отметила сплоченность и внимательность врачей во время ее родов. Видео предоставило правительство Кузбасса.
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что родила благодаря врачам

Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, что стала мамой благодаря врачам

КЕМЕРОВО, 14 янв – РИА Новости. Пациентка роддома в Новокузнецке, где умерли младенцы, Татьяна Чиркина рассказала журналистам, что благодаря врачам она стала мамой в третий раз, несмотря на тяжелую беременность.
По словам Чиркиной, она рожала в роддоме №1 Новокузнецка в 2016 и 2025 годах.
Задержанный главврач Новокузнецкой городской больницы №1 Виталий Херасков
Появились подробности о задержанном главвраче новокузнецкого роддома
Появились подробности о задержанном главвраче новокузнецкого роддома
Вчера, 11:12
"Беременность была тяжелая. И благодаря сплоченной работе врачей я мама в третий раз", - сообщила Чиркина.
Как отметила женщина, в роддоме все организовано на достойном уровне, начиная от приемного покоя и заканчивая самим процессом родов, оба раза роды принимала врач Ирина Ечина.
"Она помогла моему сыну-богатырю, он родился 4200, и помогала мне в родах всячески и как врач, и как психолог. Ну и, конечно, в 2025 году у меня родилась третья дочь. Роды были очень стремительными, но все было слажено, все было четко", - добавила Чиркина.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в этом роддоме.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила в среду о задержании главного врача и исполняющего обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой городской клинической больницы №1. Они подозреваются в халатности и причинении смерти по неосторожности двум или более лицам вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Шесть детей из роддома в Новокузнецке находятся в реанимации
Шесть детей из роддома в Новокузнецке находятся в реанимации
Вчера, 08:20
 
Здоровье - Общество Новокузнецк Россия Кемеровская область Светлана Петренко Следственный комитет России (СК РФ) Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
