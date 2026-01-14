Рейтинг@Mail.ru
Женщина рассказала о большом потоке рожениц в новокузнецком роддоме - РИА Новости, 14.01.2026
10:48 14.01.2026
Женщина рассказала о большом потоке рожениц в новокузнецком роддоме
Женщина рассказала о большом потоке рожениц в новокузнецком роддоме - РИА Новости, 14.01.2026
Женщина рассказала о большом потоке рожениц в новокузнецком роддоме
Врачи новокузнецкого роддома, где в январе умерли девять младенцев, вынуждены принимать очень большой поток рожениц со всего юга Кемеровской области, потому что РИА Новости, 14.01.2026
новокузнецк
кемеровская область
мыски
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
новокузнецк
кемеровская область
мыски
Новокузнецк, Кемеровская область, Мыски, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
Женщина рассказала о большом потоке рожениц в новокузнецком роддоме

РИА Новости: роддом в Новокузнецке принимает поток со всего юга Кузбасса

ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Врачи новокузнецкого роддома, где в январе умерли девять младенцев, вынуждены принимать очень большой поток рожениц со всего юга Кемеровской области, потому что в маленьких городах региона нет возможности получить помощь при патологиях, и успешно выхаживают критически недоношенных младенцев, сообщила РИА Новости Анастасия Бабушкина, дважды рожавшая в этом медучреждении.
"Я рожала там дважды, в 2015 и в 2017 году, у одного и того же врача. Про персонал я ничего плохого вообще не могу сказать. Никакой грубости, хамства - ни разу не сталкивалась с этим. Все были очень отзывчивые, добрые, с пониманием отнеслись. По помощи медицинской тоже меня все устроило. Вообще считается, что первый роддом в Новокузнецке по югу области - один из лучших, так как там патология новорожденных и беременных, есть реанимация", - сказала Анастасия.
Новокузнецк Кемеровская область Мыски Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке
 
 
