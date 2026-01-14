Женщина рассказала о большом потоке рожениц в новокузнецком роддоме

ВЛАДИВОСТОК, 14 янв – РИА Новости. Врачи новокузнецкого роддома, где в январе умерли девять младенцев, вынуждены принимать очень большой поток рожениц со всего юга Кемеровской области, потому что в маленьких городах региона нет возможности получить помощь при патологиях, и успешно выхаживают критически недоношенных младенцев, сообщила РИА Новости Анастасия Бабушкина, дважды рожавшая в этом медучреждении.

"Я рожала там дважды, в 2015 и в 2017 году, у одного и того же врача. Про персонал я ничего плохого вообще не могу сказать. Никакой грубости, хамства - ни разу не сталкивалась с этим. Все были очень отзывчивые, добрые, с пониманием отнеслись. По помощи медицинской тоже меня все устроило. Вообще считается, что первый роддом в Новокузнецке по югу области - один из лучших, так как там патология новорожденных и беременных, есть реанимация", - сказала Анастасия.

Она заметила, что в роддоме были грязно, бегали тараканы. "Не знаю, с чем это связано. Возможно, потому что такой поток рожениц. Проблема - не в роддоме, не во врачах, не в медперсонале. Если у женщины или у плода малейшие патологии, всех сразу направляют в Новокузнецкий первый роддом без разбора. Потому что здесь в маленьких городах роддома не приспособлены для таких экстренных случаев", - пояснила собеседница.

По ее словам, в Мысках Осинниках закрыты роддома, в Калтане роддом не работает, в Белово его нет, и всех рожениц отправляют в первый роддом Новокузнецка.

"Я понимаю, какая там ситуация. Скорее всего, сейчас на фоне оптимизации просто не хватает еще и персонала. То есть и тогда был огромный поток рожениц, потому что в маленьких городах никто не хочет брать на себя ответственность (при патологиях – ред.). А куда деваться первому роддому – они не могут отказать в помощи беременной. Сюда и со "скорых" привозят", - рассказала Бабушкина.