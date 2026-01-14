Суд уже приостанавливал работу оперблока в роддоме больницы в Новокузнецке

КЕМЕРОВО, 14 янв — РИА Новости. Суд в 2021 году уже приостанавливал работу оперблока акушерского отделения Новокузнецкой городской клинической больницы №1 из-за множественных нарушений, следует из документов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"В помещении плановой операционной отсутствует реанимационный комплекс для новорожденных (новорожденные из плановой операционной переносятся в реанимационный комплекс, расположенный в экстренной операционной); не обеспечивается поточность технологических процессов; допускается использование немедицинской мебели в помещениях с асептическим режимом работы… допускается пересечение потоков чистого и грязного белья", — говорится в тексте.

При этом, согласно материалам, стирка белья из акушерского отделения, помимо спецодежды и постельного белья персонала, производилась в прачечной больницы, стены которой поражены грибком.

« "Суд постановил признать государственное… учреждение здравоохранения "Новокузнецкая городская клиническая больница №1"… виновным в совершении административного правонарушения и назначить административное наказание в виде приостановления деятельности операционного блока, расположенного на четвертом этаже акушерского отделения №1… помещений сестер-хозяек, расположенных в подвальном помещении акушерского отделения №1… прачечной… НКБ №1… на… 14… cyтoк", — говорится в документах суда.

С начала января в роддоме № 1 в Новокузнецке умерли девять младенцев, по данным источника, первый погиб 4 января. Минздрав Кузбасса уточнил, что у них была внутриутробная инфекция. Сейчас четверо детей находятся в отделении интенсивной терапии. На время проверки стационар закрыли, в городе продолжает работать роддом № 2.

В сентябре в соцсетях появилась история жительницы Новокузнецка о том, что во время родов ребенку ее сестры оторвали руку, девочка умерла. Женщину привезли в роддом со схватками на сроке 21 неделя и четыре дня. Позже пост пропал. Тогда региональное управление СК начало доследственную проверку.

Как рассказала РИА Новости одна из пациенток, ее ребенок из-за кислородного голодания во время родов остался инвалидом, а врачи вели себя по-хамски. Беременность при этом протекала нормально. Она жаловалась в Росздравнадзор и другие инстанции, но после проверки эксперты пришли к выводу, что врачи сделали все грамотно, а причиной инвалидности стала некая инфекция.

По словам другой женщины, она едва не умерла из-за кровотечения, на которое в больнице обратили внимание только через сутки. Это произошло в июле 2022-го.

С 2015 года в роддоме провели более ста проверок. "Рекордсменом" по числу выявленных нарушений (219) стал внеплановый контроль соблюдения требований пожарной безопасности в 2021-м. За два года медучреждению выдали 169 предостережений.

В ситуации разбираются Росздравнадзор и прокуратура. От должности отстранили главврача Новокузнецкой клинической больницы Виталия Хераскова.

С 1 декабря по 11 января в стационаре приняли роды 234 раза, 17 детей были в крайне тяжелом состоянии, 16 из них — недоношенные. По данным издания ngs42.ru, трое новорожденных умерли в один день.

После инцидента в Новокузнецке все роддома и перинатальные центры в Кемеровской области проверят на готовность к самым сложным случаям. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала сделать выводы из трагедии на федеральном уровне, чтобы она не повторилась.