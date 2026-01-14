https://ria.ru/20260114/rezhim-2067739946.html
В Ростове-на-Дону ввели локальный режим ЧС
Режим ЧС ввели в микрорайоне Ростова-на-Дону после атаки беспилотников ВСУ, сообщил глава города Александр Скрябин. РИА Новости, 14.01.2026
