США выводят персонал с крупных баз на Ближнем Востоке, пишет Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 14 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты решили вывести часть персонала с крупных баз на Ближнем Востоке, передает Reuters.
"США выводят персонал с ключевых баз в регионе в качестве меры предосторожности на фоне повышенной региональной напряженности", — пишет агентство со ссылкой на неназванного американского чиновника.
По его данным, некоторым военным рекомендовали покинуть в том числе авиабазу Аль-Удейд в Катаре.
На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил нанести удары по Ирану в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты. До этого он утверждал, что Штаты готовы ответить, если силовикам прикажут открыть огонь по протестующим в исламской республике.
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф предупреждал, что в ответ на агрессию США их объекты на Ближнем Востоке станут законными целями. В Тегеране подчеркивали, что пока не планируют принимать превентивные меры и настроены на переговоры, но при необходимости готовы к войне.
Беспорядки в Иране
В конце прошлого года в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.
С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.
В некоторых иранских городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон.
Президент ИРИ Масуд Пезешкиан пообещал жителям продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации беспорядков обвинил США и Израиль. Он призвал граждан выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования.
