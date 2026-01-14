Рейтинг@Mail.ru
США выводят персонал с крупных баз на Ближнем Востоке, пишет Reuters - РИА Новости, 14.01.2026
16:27 14.01.2026 (обновлено: 18:55 14.01.2026)
США выводят персонал с крупных баз на Ближнем Востоке, пишет Reuters
США выводят персонал с крупных баз на Ближнем Востоке, пишет Reuters
Соединенные Штаты решили вывести часть персонала с крупных баз на Ближнем Востоке, передает Reuters. РИА Новости, 14.01.2026
в мире, сша, ближний восток, мохаммад-багер галибаф, дональд трамп, масуд пезешкиан, катар
В мире, США, Ближний Восток, Мохаммад-Багер Галибаф, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, Катар
США выводят персонал с крупных баз на Ближнем Востоке, пишет Reuters

Reuters: США выводят часть персонала с крупных баз на Ближнем Востоке

© AP Photo / Baderkhan AhmadАмериканские военные во время учений на северо-востоке Сирии
Американские военные во время учений на северо-востоке Сирии - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© AP Photo / Baderkhan Ahmad
Американские военные во время учений на северо-востоке Сирии
НЬЮ-ЙОРК, 14 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты решили вывести часть персонала с крупных баз на Ближнем Востоке, передает Reuters.
"США выводят персонал с ключевых баз в регионе в качестве меры предосторожности на фоне повышенной региональной напряженности", — пишет агентство со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Запуск иранской ракеты Хорремшехр-4 - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Иран нарастил запасы ракет после конфликта с США и Израилем, заявили в КСИР
Вчера, 13:39
По его данным, некоторым военным рекомендовали покинуть в том числе авиабазу Аль-Удейд в Катаре.
На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил нанести удары по Ирану в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты. До этого он утверждал, что Штаты готовы ответить, если силовикам прикажут открыть огонь по протестующим в исламской республике.
Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф предупреждал, что в ответ на агрессию США их объекты на Ближнем Востоке станут законными целями. В Тегеране подчеркивали, что пока не планируют принимать превентивные меры и настроены на переговоры, но при необходимости готовы к войне.
Горящие автомобили во время акции протеста в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Миссия Ирана в ООН заявила, что народ ответит на вмешательство США
Вчера, 02:43

Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.
С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
"Окончательно и неоспоримо". Трамп начал новую войну
Вчера, 08:00
В некоторых иранских городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон.
Президент ИРИ Масуд Пезешкиан пообещал жителям продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации беспорядков обвинил США и Израиль. Он призвал граждан выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран окажется не по зубам Вашингтону
13 января, 08:00
 
В миреСШАБлижний ВостокМохаммад-Багер ГалибафДональд ТрампМасуд ПезешкианКатар
 
 
