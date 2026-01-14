США выводят персонал с крупных баз на Ближнем Востоке, пишет Reuters

Американские военные во время учений на северо-востоке Сирии

© AP Photo / Baderkhan Ahmad Американские военные во время учений на северо-востоке Сирии

НЬЮ-ЙОРК, 14 янв — РИА Новости. Соединенные Штаты решили вывести часть персонала с крупных баз на Ближнем Востоке, передает Соединенные Штаты решили вывести часть персонала с крупных баз на Ближнем Востоке, передает Reuters

"США выводят персонал с ключевых баз в регионе в качестве меры предосторожности на фоне повышенной региональной напряженности", — пишет агентство со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его данным, некоторым военным рекомендовали покинуть в том числе авиабазу Аль-Удейд в Катаре

На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил нанести удары по Ирану в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты. До этого он утверждал, что Штаты готовы ответить, если силовикам прикажут открыть огонь по протестующим в исламской республике.

Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф предупреждал, что в ответ на агрессию США их объекты на Ближнем Востоке станут законными целями. В Тегеране подчеркивали, что пока не планируют принимать превентивные меры и настроены на переговоры, но при необходимости готовы к войне.

Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в исламской республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.

С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.

В некоторых иранских городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон.